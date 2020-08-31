У Тернополі від завтра курсуватимуть шкільні тролейбуси.

Від 1 вересня у Тернополі почнуть курсувати шкільні тролейбуси, які забезпечуватимуть доведення учнів до загальноосвітніх навчальних закладів міста в умовах карантину. Про це повідомили у пресслужбі міської ради Тернополя.

Фото: ternopilcity.gov.ua

Спеціальні шкільні рейси виконуватимуть вісім тролейбусів на маршрутах: №№1, 3, 5, 7, 8, 10, 11. Громадський транспорт обладнають табличками «Діти».

Учні в таких тролейбусах зможуть їхати за наявності учнівської «Соціальної карти тернополянина» Для школярів проїзд буде безкоштовним. У місті планують, що дітей супроводжуватимуть працівники освітніх закладів. Наразі у шкільних тролейбусах також дозволено супровід батькам учнів молодших класів. Проте для осіб супроводу проїзд буде платний – відповідно до чинних у місті тарифів на проїзд.

Керівників загальноосвітніх навчальних закладів міста Тернополя ознайомили з графіком виконання шкільних рейсів.

Фото: ua.korrespondent.net

Нагадаємо, відповідно до нового епідемічного зонування, рішення про яке ухвалили 27 на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і яке почало діяти від сьогодні, 31 серпня, місто Тернопіль увійшло до «помаранчевої» зони.

Зазначимо, в Тернополі розглядають кілька варіантів організації навчання у школах: повноцінне навчання з жорстким дотриманням вимог МОЗ, навчання онлайн у разі, якщо Тернопіль опиниться в «червоній» зони епідемічної загрози та змішаний варіант.