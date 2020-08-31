У Тернополі від завтра курсуватимуть шкільні тролейбуси.

Від 1 вересня у Тернополі почнуть курсувати шкільні тролейбуси, які забезпечуватимуть доведення учнів до загальноосвітніх навчальних закладів міста в умовах карантину. Про це повідомили у пресслужбі міської ради Тернополя.

 

Фото: ternopilcity.gov.ua

 

Спеціальні шкільні рейси виконуватимуть вісім тролейбусів на маршрутах: №№1, 3, 5, 7, 8, 10, 11. Громадський транспорт обладнають табличками «Діти».

 

Учні в таких тролейбусах зможуть їхати за наявності учнівської «Соціальної карти тернополянина» Для школярів проїзд буде безкоштовним. У місті планують, що дітей супроводжуватимуть працівники освітніх закладів. Наразі у шкільних тролейбусах також дозволено супровід батькам учнів молодших класів. Проте для осіб супроводу проїзд буде платний – відповідно до чинних у місті тарифів на проїзд.

 

Керівників загальноосвітніх навчальних закладів міста Тернополя ознайомили з графіком виконання шкільних рейсів.

 

Фото: ua.korrespondent.net

 

Нагадаємо, відповідно до нового епідемічного зонування, рішення про яке ухвалили 27 на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і яке почало діяти від сьогодні, 31 серпня, місто Тернопіль увійшло до «помаранчевої» зони.

 

Зазначимо, в Тернополі розглядають кілька варіантів організації навчання у школах: повноцінне навчання з жорстким дотриманням вимог МОЗ, навчання онлайн у разі, якщо Тернопіль опиниться в «червоній» зони епідемічної загрози та змішаний варіант.

31.08.2020

До теми

Компанія Ілона Маска презентувала мозковий імплантат
Neuralink показала, як чип, який вживили свині просто у мозок, здатен транслювати її "думки".
31.08.20 | | Наука
Про що наші сни?
Аналіз понад 24 000 описів сновидінь підтвердив теорію безперервності.
30.08.20 | | Наука
Королева
Василь МАХНО
-не забувай – каже – що тут кропива в зеленій спідниці – у білому комірці подивися – це шершневі крила тріпотять над нею як прапорці
29.08.20 | | Дискурси
Від себе і до себе
Олександр Юдін
Українська джазографія може похвалитися новим і цікавим надбанням, а точніше, джазографія української джазової діаспори, оскільки йдеться про дебютний альбом під назвою «Dykyi Lys» української джазової співачки й композиторки Ганни Гринів, яка мешкає в Берліні.
28.08.20 | | Штука
Анкара-Атени: вуглеводневий конфлікт
Максим МУЛЯР
Між Грецією та Туреччиною ледь не дійшло до збройної сутички. На кону велетенські поклади нафти й газу в Середземному морі.
28.08.20 | | У світі
Шляхетність
Ілько ЛЕМКО
У нього було все: європейська слава, любов публіки, гроші і всі радощі життя. Але ось ворог напав на його країну, і він, ані хвилини не вагаючись, пішов воювати. І куля снайпера скосила цого...
28.08.20 | | Україна
Біль і розпач у вільному доступі
Автор книги "Львів: кінець ілюзій. Оповідь про листопадовий погром 1918 року" виклав в онлайн документи зі львівських архівів, що лягти в основу дослідження.
27.08.20 | | Галичина
Наднова винна в масовому вимиранні?
Зоряний вибух міг спричинити смертельне розрідження озону 360 мільйонів років тому.
27.08.20 | | Наука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.