У Львові почали оформлювати учнівські транспортні картки ЛеоКарт.

У Львівській міськраді детально пояснили, як отримати учнівську транспортну картку «ЛеоКарт». У кожній школі визначили відповідального за збір пакетів необхідних документів.

«Документи прийматимуть централізовано в навчальних закладах. Відтак у кожній школі визначено відповідальну особу, яка збиратиме пакети документів. А вартість транспортної картки — 60 грн — тепер можна оплатити через термінали Easy Pay та, відповідно, долучити чек про оплату до пакета документів. У такому разі транспортні картки учні теж отримають у своїх навчальних закладах», — повідомила пресслужба ЛМР.

Для виготовлення учнівської карти «ЛеоКарт» слід надати такі документи:

– паспорт або свідоцтво про народження;

– РНОКПП за наявності;

– кольорове фото (3 см х 4 см);

– заява на отримання транспортної картки та згода на обробку персональних даних;

– учнівський квиток (довідка з місця навчання);

– квитанція про оплату вартості транспортної картки «ЛеоКарт».

Аналогічний пакет документів у паперовому вигляді можна подати і через ЦНАП.

Оплатити вартість транспортної картки «ЛеоКарт» можна через термінали Easy Pay:

Оберіть категорію «Популярні послуги» або «Інші послуги»;

Натисніть на «Електронний квиток ЛеоКарт»;

Оберіть «ЛеоКарт – учнівський квиток»;

Введіть прізвище, ім’я, по батькові учня;

Оберіть навчальний заклад учня;

Введіть серію та номер паспорта, чи свідоцтва про народження, або РНОКПП (ІПН);

Введіть ваш номер мобільного телефону;

Перевірте актуальність даних, які ви вказали, та внесіть необхідну суму до терміналу;

Натисніть «Сплатити». Обов’язково отримайте квитанцію про сплату та надайте її разом із необхідним переліком документів в навчальний заклад або в Центр обслуговування пасажирів.

Документи для виготовлення учнівської транспортної карти в електронному вигляді можна подати самостійно через Портал мешканця:

Увійдіть або створіть користувача;

Оберіть «Соціальна сфера» – «Учнівська пільгова картка ЛеоКарт»;

Заповніть заяву онлайн;

Завантажте необхідні документи;

Оберіть спосіб отримання результату;

Підпишіть документ своїм електронним цифровим підписом;

Здійсніть оплату вартості картки.

Отримайте готовий результат в Центрі обслуговування пасажирів після сповіщення про готовність картки до видачі.

«У Львові почали оформляти Електронний квиток ЛеоКарт для учнів, – написав засновник ГО «Освіта для усіх» Іван Савицький, який уже пройшов цю процедуру. – Паперові документи необхідно подавати лише у випадку, коли картку оформляється через заклад освіти».

Він підтвердив, що загалом картку можна оформити трьома способами: через «Портал мешканця», ЦНАП або школу.

Зазначимо, транспортна картка «ЛеоКарт» гарантує усім учням Львівської громади безоплатні, безлімітні та цілорічні поїздки в усіх видах міського громадського транспорту.

Нагадаємо, 13 січня у Львові у тестовому режимі запрацювала автоматизована система оплати проїзду у громадському транспорті, наразі для пільгових категорій населення.

Фото сity-adm.lviv.ua