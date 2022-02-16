У школах Львова посилюють військову підготовку.

Старшокласники львівських шкіл проходять вишколи та курси домедичної допомоги в інструкторів Нацгвардії. 15 лютого перші такі навчання відбулися для учнів ліцею імені Івана Пулюя. Надалі міська рада має план провести серію військово-медичних вишколів по районах та селах громади. Перед військовими стоїть завдання дати підліткам комплексні знання з підготовки до надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє на своєму сайті Львівська міська рада. 

 

 

Перед тим виконавчий комітет Львівської міської ради прийняв Програму національного спротиву на території Львівської міської територіальної громади. Одним із її пунктів програми є навчання і вишкіл учнів старших класів, щоб вони знали, як правильно діяти у тих чи інших надзвичайних ситуаціях.

 

 

"Ми напрацювали комплексний підхід до підготовки: навчання домедичної допомоги, навчання стрільби з пневматики та в електронних тирах. Такі навчання проводяться для учнів 9-11 класів усіх шкіл громади. Десь навчання відбуваються у школах, в яких є тири, для когось навчання проводять фахівці медичного університету чи університету безпеки життєдіяльності, а ще інші учні мають змогу отримувати комплексу підготовку у військовій частині Нацгвардії. Наша мета – надати фахові знання для всіх старшокласників Львова", – розповіла Леся Васюта, керівниця управління освіти Львова.

 

 

Інструктори навчають школярів надавати домедичну допомогу, психологічну допомогу, розбирати АК-74 та стріляти в електронному тирі і з пневматичної зброї відразу у військовій частині. 

 

За словами речниці Західного територіального управління Національної гвардії України Аліни Новікової, навчання проводять фахові інструктори військової частини 3002. Щороку вони вдосконалюють свої знання в іноземних колег, підтверджують свою кваліфікацію, опановують нові навички. Зазвичай, ці фахівці навчають військовослужбовців.

 

Світлини з сайту ЛМР
 

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