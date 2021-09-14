СБУ провела антитерористичні навчання під Білоруссю проти диверсантів з-за кордону.

 

Служба безпеки України провела антитерористичні навчання поблизу кордону з Білоруссю.

 

 

Про це у вівторок, 14 вересня, повідомила пресова служба волинського регіонального управління СБУ.

 

“За легендою тренувань, група умовних диверсантів планувала здійснити “підриви” на Рівненській атомній електростанції. Але їм не вдалося проникнути на територію АЕС, тож змушені були рятуватися втечею. Зловмисники намагалися дістатися території Волинської області та незаконно перетнути державний кордон, розділившись на дві групи”, – розтлумачили у пресслужбі.

 

Спецпризначенці СБУ затримали першу групу диверсантів поблизу пункту пропуску "Прикладники". Другу знешкодили біля покинутої у лісі оборонної споруди.

 

“За оцінками координаційної групи Антитерористичного центру при управлінні СБУ у Волинській області, учасники тренувань успішно відпрацювали алгоритми міжвідомчої взаємодії щодо запобігання диверсійним і терористичним загрозам”, – наголосили в спецслужбі.

 

У СБУ запевнили, що навчання пройшли в умовах, максимально наближених до реальних. У вишколі взяли участь представники регіональних підрозділів СБУ Волинської та Рівненської областей, волинські та рівненські підрозділи Національної гвардії, Держприкордонслужби, Національної поліції, Патрульної поліції.

 

Нагадаємо, в Білорусі розпочалися білорусько-російські військові навчання "Запад-2021".

 

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