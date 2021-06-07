Львівські школярі перемогли на Всеукраїнських учнівських іграх Cool Games.

 

У фіналі III Всеукраїнського фізкультурно-оздоровчого заходу серед учнів Cool Games команда школярів 1-го вікового дивізіону з Львівщини виборола командне "золото". Про це сьогодні, 7 червня, повідомили у Львівській облдержадміністрації.

 

 

Цьогорічний фінал, який відбувався упродовж чотирьох днів, присвятили Дню захисту дітей та 30-річчю Незалежності України. Діти змагалися у 17 естафетах. У фіналі школярі Львівщини здолали представників Донецької та Вінницької областей, які, відповідно, посіли друге та третє місця.

 

 

За інформацією ЛОДА, збірну від Львівщини сформували за підсумками відбіркових змагань, які проходили навесні. Цьогоріч Львівщину на змаганнях у першому віковому дивізіоні (учасники 2010–2011 років народження) представляла Львівська загальноосвітня школа I-III ступенів № 50 імені Антона Макаренка із вчителькою Галиною Колотело. У другому віковому дивізіоні (учасники 2007–2009 років народження) – Червоноградський ліцей з учителем Богданом Середохою. У третьому віковому дивізіоні (учасники 2003–2006 років народження) – збірна школярів Ліцею №38 Львівської міської ради та Львівської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 50 імені Антона Макаренка із вчителькою Оксаною Війтович. Загальне керівництво здійснював Анатолій Ігнатович.

 

 

Cool Games – це проєкт, започаткований у 2018 році Міністерством освіти і науки України спільно із комітетом з фізичного виховання та спорту МОН. Він покликаний сприяти створенню цікавих та яскравих уроків фізичної культури та масовому залученню учнівської молоді до рухової активності.

 

У регіональних відбіркових етапах Cool Games упродовж березня-травня взяли участь 100 тисяч учнів та учениць із 8 тисяч закладів середньої освіти по всій країні.

07.06.2021

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