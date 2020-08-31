Єрмак: Заяви Фокіна нічим не гірші за Порошенка.

 

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що частина коментарів заступника керівника української делегації в Тристоронній контактній групі Вітольда Фокіна не відображають офіційної позиції України. А все найгірше походить від Петра Порошенка.

 

Позицію Єрмака переказує пресова служба Президента.

 

 

"Давайте відокремлювати особисту позицію від позиції делегації. Вітольд Фокін щойно приєднався до переговорного процесу та розбирається з тематикою. І якраз деякі одіозні та двозначні формулювання, на які чомусь погодилася попередня влада, сьогодні українська сторона намагається пом’якшити чи застосувати виключно в межах національних інтересів України", – виправдовується Єрмак.

 

Зі слів керівника ОП, більшість позицій, які висловив Вітольд Фокін, відображають положення перших і других "мінських домовленостей".

 

Єрмак додав, що амністія не може стосуватися осіб, які скоювали воєнні злочини, захоплювали заручників, катували та вбивали полонених, торгували людьми, брали участь у фінансуванні тероризму та вчиняли деякі інші тяжкі злочини. 

 

Керівник Офісу Президента також зауважив, що "мінські угоди" та пропозиції української делегації з доопрацювання законопроєкту "Про особливості місцевого самоврядування" в ОРДЛО не передбачають "особливого статусу" для всього Донбасу – йдеться тільки про тимчасово окуповані райони. 

 

Єрмак запевнив, що "є чіткі червоні лінії, які неодноразово окреслював Президент України Володимир Зеленський". А позиція української делегації в "мінській" ТКГ повністю відповідає національним інтересам України.

 

Нагадаємо, заступник голови української делеґації у Тристоронній контактній групі Вітольд Фокін заявив, що виступає за надання "особливого статусу" всьому Донбасу, а не тільки окупованій частині в ОРДЛО. Окрім того, заступник Леоніда Кравчука підтримує ідею тотальної амністії.

 

"Важливе питання про амністію. І з того боку, і з іншого боку було скоєно багато злочинів, які, зрештою, повинні бути розслідувані, і винні нехай понесуть покарання. Але сьогодні, щоб припинити війну і вберегти життя бійців і командирів, моя позиція – потрібно оголосити загальну амністію, провести вибори, вирішити питання особливого статусу окремих районів, а краще – всього Донбасу", – заявив Фокін.

 

31.08.2020

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