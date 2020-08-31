"Багато злочинів з обох боків": Фокін виступив за амністію бойовиків.

 

Заступник голови української делеґації у Тристоронній контактній групі Вітольд Фокін заявив, що виступає за надання "особливого статусу" всьому Донбасу, а не тільки окупованій частині в ОРДЛО. Окрім того, заступник Леоніда Кравчука підтримує ідею тотальної амністії.

 

Про це Фокін розповів в інтерв’ю російськомовному видання "Страна".

 

 

"Важливе питання про амністію. І з того боку, і з іншого боку було скоєно багато злочинів, які, зрештою, повинні бути розслідувані, і винні нехай понесуть покарання. Але сьогодні, щоб припинити війну і вберегти життя бійців і командирів, моя позиція – потрібно оголосити загальну амністію, провести вибори, вирішити питання особливого статусу окремих районів, а краще – всього Донбасу", – заявив Фокін.


Представник України у ТКГ підтвердив свою готовність вирушити на окупований Донбас, і навіть у товаристві Леоніда Кравчука. Він готовий спілкуватися з ватажками терористів, якщо буде доручення від Президента або парламенту.

 

Колишній в.о. Президента України Олександр Турчинов заявив, що заяви Фокіна – це "демонстративний перехід довіреної особи Зеленського на бік країни-агресора та протягування антидержавницької позиції, що відображає стратегічні інтереси Путіна".

 

"Хочу запитати у представників Зеленського в ТКГ, які злочини вчиняли українські військовики на Донбасі, захищаючи та звільняючи рідну землю ціною власного життя? Невже фокіни, кравчуки та ті, хто за ними стоїть, сподіваються, що Україна віддасть Путіну весь Донбас, який російські війська не змогли захопити силою?" – обурився політик.

 

Турчинов вважає: якщо Фокіна й Кравчука негайно не відкличуть із ТКГ і не порушать кримінальних справ, – це означатиме, що вони озвучують узгоджені тези влади.

 

31.08.2020

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