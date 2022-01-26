Радники Normandie закликатимуть Україну вступити у прямий діалог із бойовиками.

 

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Україна не вестиме прямих переговорів із бойовиками. Напередодні у німецьких медіях з'явилася інформація, нібито учасники "Нормандської четвірки" переконуватимуть українську владу вступити у діалог із рухами "ДНР" і "ЛНР". Переговори Normandie відбудуться у середу.

 

  

Про це у коментарі "РБК-Україна" сказав керівник ОП Андрій Єрмак, який представлятиме українську сторону на переговораху Парижі.

 

"Позиція України, яку багато разів висловлювали на різних рівнях, є незмінною, вона відповідає українським інтересам – жодних прямих переговорів із сепаратистами не було і не буде. А подібні вигадки з’являються завдяки маніпуляторам, які вже багато разів намагалися зробити "зраду" на рівному місці... Нехай ті, хто сьогодні беруть участь у створенні цих фейків, ідуть і собі малюють на лобі червоні лінії, а в нас вони, як і українські інтереси, прошиті на підкірці", – обурився Єрмак.

 

Керівник ОП сказав, що наразі конкретного порядку денного зустрічі "нормандських радників" немає. Українська сторона, з його слів, планує обговорювати відновлення режиму припинення вогню, гуманітарні питання, відкриття пропускних пунктів, а також майбутню роботу в "нормандському форматі".

 

Він зазначив, що затверджувати будь-які документи у "нормандському форматі" мають право лише лідери України, Німеччини, Франції та Росії. Зустрічі радників та міністрів у цьому форматі носять виключно консультаційний характер.

 

"Будь-які інсинуації чи маніпуляції – це інсинуації та маніпуляції людей, зацікавлених у зриві переговорів", – оцінив Єрмак.

 

Напередодні німецька інформаційна аґенція DPA повідомила, що радники "нормандської четвірки" під час переговорів у середу, 26 січня, у Парижі "хочуть визначити дату, коли Україна проведе переговори з сепаратистами про особливий статус Донбасу".

 

Джерело з адміністрації президента Емманюеля Макрона стверджує, що під час переговорів йтиметься про "гуманітарні заходи та міркування щодо майбутнього України".

 

У вівторок Макрон зустрівся у Берліні з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Голова німецького уряду привітав відновлення перемовин у "нормандському форматі": "Добре, що переговори відбуваються".

 

Макрон наголосив, що Франція солідарна з Німеччиною щодо необхідності деескалації, та попередив, що Росія наразиться на "жорсткі наслідки", якщо нападе на Україну, зазначає "Німецька хвиля". Французький президент повідомив, що цієї п'ятниці він відбуде телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, йому, зокрема, потрібні "пояснення Москви щодо її намірів в Україні". 

 

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