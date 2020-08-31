Завідувачка львівського дитсадка померла внаслідок ускладнень від коронавірусу.


30 серпня у Львові через ускладнення після коронавірусної хвороби померла завідувачка дитячого садочка № 163. Про це повідомили у пресслужбі ЛМР.

 

 

Дитсадок №163 розташований на вул. Василя Симоненка, 16 у Львові. Його завідувачка перебувала на лікарняному з середини липня, тож не контактувала з жодним працівником чи відвідувачем закладу після його відкриття.

 

«Ми закрили дитячі садочки на карантин ще в березні. Відтоді до 16 липня включно вони не працювали. Завідувачка ЗДО № 163 захворіла близько 10 липня, з того часу на роботу не виходила, в контакті ні з ким не перебувала (ні з працівниками, ні з дітьми). Увесь цей час вона була в лікарні», – розповіла Леся Васюта, начальниця відділу освіти Галицького і Франківського районів Львова, в.о. начальника управління освіти ЛМР.

 

 

Нагадаємо, на ранок 31 серпня у Львівській області підтверджено 14 510 випадків COVID-19, з них 154 – протягом минулої доби. У Львові за добу виявили 78 нових хворих. Від початку пандемії внаслідок ускладнень від коронавірусної інфекції на Львівщині померло 394 людини.

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