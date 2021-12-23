Офіс Президента заявив про початок деескалації: "Мінська" група домовилася про перемир'я.

 

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив про початок деескаалації на Донбасі. Він привітав рішення учасників Тристоронньої контактної групи повернутися до повноцінного дотримання заходів щодо посилення режиму припинення вогню, запроваджених 22 липня 2020 року.

 

 

Про це Єрмак написав на своїй сторінці у Facebook.

 

"Наші багатомісячні зусилля задля повернення до повноцінного дотримання режиму припинення вогню дали плоди. Під час засідання Тристоронньої контактної групи у середу всі сторони висловили намір рішучо дотримуватися домовленостей щодо заходів з посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року. Це крок до деескалації на сході. Сподіваємося, цього разу припинення вогню буде стійким і допоможе зберегти життя захисників України та мирних громадян", – поінформував Єрмак.

 

Керівник ОП висловив сподівання, що прийдешні різдвяні й новорічні свята будуть мирними. "Нехай на Донбасі нарешті запанує тиша", – заявив Єрмак.

 

Офіс Президента в офіційному повідомленні зазначив, що засідання ТКГ "дає змогу засвідчити стриманий оптимізм щодо можливої деескалації ситуації на Донбасі та розблокування мирного процесу". 

 

"Уперше за довгий час відчувається реальна можливість забезпечити тишу на лінії дотику в Донецькій і Луганській областях. Українська сторона повністю готова до цього. Важливо, що ми побачили готовність і іншої сторони до цього кроку", – заявив заступник голови делегації України в ТКГ Андрій Костін.

 

На Банковій зазначили, що безпековий компонент сприймається як визначальний. А далі почнуть розглядати політичні домовленості. "Здатність гарантувати стовідсоткове виконання відповідних обіцянок та реалізувати заходи з посилення режиму припинення вогню, погоджені 22 липня минулого року, означатиме й можливість пройти шляхом миру та через інші необхідні пункти", – додали в ОП.

 

Міністерство оборони привітало домовленість Тристоронньої контактної групи і підтвердило волю дотримуватися досягнутих домовленостей.

 

"Збройні Сили України запевняють щодо своєї позиції послідовно та неухильно дотримуватись режиму припинення вогню, передбачених вищезазначеними заходами, в тому числі щодо умов відкриття вогню у відповідь", – йдеться у спільній заяві міністра оборони Олексія Резнікова та головнокомандувача Збройними силами України Валерія Залужного.

 

23.12.2021

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