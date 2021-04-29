Переговори ТКГ: Україна виступає за "великоднє перемир'я".

Українська делеґація у Тристоронній контактній групі підтримала ініціативу відновити сталий режим припинення вогню – оголосити "великоднє перемир'я" на час свят.

Про це йшлося на засіданні ТКГ на рівні голів делегацій.

"Головною темою обговорення стала пропозиція повернутися до суворого дотримання режиму повного та всеосяжного припинення вогню, додатковим аргументом для чого виступає настання Великодніх свят. Сторони суттєво наблизилися до взаємного розуміння та узгодили в загальному вигляді ідею встановлення «великоднього перемир’я»", – ідеться у повідомленні, опублікованому на інтернет-сторінці української делеґації.

"Є шанс встановити «великоднє перемир‘я»", – прокоментував Леонід Кравчук.

Сторони погодилися продовжити роботу "щодо вжиття додаткових заходів із вдосконалення механізму виключення порушень режиму припинення вогню".

Речник української делеґації в ТКГ Олексій Арестович заявив аґенції "Інтерфакс-України", що з ідеєю "великоднього перемир'я" погодилися всі.

"Було запропоновано два тексти документа – український і російський. Але не вдалося нам поки домовитися щодо остаточного тексту, тому що є чутливі формулювання. Потрібен час, щоб їх добре продумати", – повідомив Арестович.

Речник делеґації сказав, що узгодження тексту тривало шість годин "і було дуже конструктивним".