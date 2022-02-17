Україна передала ТКГ проєкт змін до Конституції щодо децентралізації.

Україна передала на розгляд Тристоронньої контактної групи проєкт змін до Конституції щодо децентралізації влади.

Про це пише російське видання "Коммєрсант".

Нагадаємо, 15 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту до Москви заявив, що Президент України "твердо пообіцяв" передати на розгляд ТКГ законопроєкти про статус Донбасу, зміни до Конституції, підготовку до виборів в ОРДЛО.

Поінформоване джерело розповіло "Коммєрсанту", що на днях Україна вже передала "мінській" групі один законопроєкт – проєкт конституційних змін. Документ займає вісім сторінок. У ньому зазначено, що "адміністративно-територіальний устрій України ґрунтується на засадах унітарності, єдності та цілісності державної території, децентралізації і субсидіарності в організації влади".

У пропозиціях зазначено, що систему адміністративно-територіального устрою формують одиниці – громади, повіти, області, Автономна Республіка Крим. Перелік областей: Вінницька, Волинська, Дніпровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кропивницька, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська.

"Особливий статус" згадується лише в одному реченні – у стосунку до Києва та Севастополя.

У проєкті також передбачено: "У випадку визнання Конституційним Судом України акта органу місцевого самоврядування таким, що порушує Конституцію України в частині забезпечення суверенітету та територіальної цілісності, повноваження такого органу припиняються достроково в порядку, визначеному законом".

При тім російська газета акцентує увагу на тому, що не вичитала у законопроєкті положень "про силові структури" та "народну міліцію".

Анонімний депутат Верховної Ради, котрий входить до близького президентського кола, підтвердив, що до ТКГ надіслали саме цей законопроєкт. "Коли ми говоримо про готовність вносити закону [щодо Донбасу], завжди маємо на увазі, що вони будуть лише у тому вигляді, як це прийнятно і допустимо для України й точно не викличе заворушень", – прокоментував депутат.

Коментуючи можливість внесення до українського законодавства всіх дражливих пунктів із "мінського пакета", цей депутат сказав, що не уявляє собі, аби у Верховній Раді виник потенціал голосів.

Усі тези, котрі цитує "Коммєрсант", дослівно повторюють проєкт конституційних змін щодо децентралізації, підготований парламентським Комітетом з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

26 січня цей законопроєкт обговорила міжкомітетська робоча група з підготовки комплексних законодавчих пропозицій щодо внесення змін до Конституції України в частині децентралізації.