Міськрада просить уряд скасувати «червону» карантинну зону для Івано-Франківська.

В Івано-Франківську в понеділок, 31 серпня, відбулося позачергове засідання сесії міської ради, на якій підготували звернення до уряду про недоцільність посилення карантинних обмежень у місті до «червного» рівня епідемічної небезпеки. Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Фото facebook.com/mrada.if.ua

Депутати Івано-Франківської міської ради з метою дотримання конституційних прав громадян просять скасувати рішення державної комісії ТЕБ і НС та постанову Кабміну про введення «червоної зони» в Івано-Франківську, а також переглянути методику запровадження посилених протиепідемічних заходів на території міста, йдеться у зверненні Івано-Франківсьокї міської ради.

Під час сесії міський голова наполягав, що Івано-Франківськ не відповідає критеріям для встановлення таких обмежень, оскільки уряд, за його словами, врахував заповненість лікарень, а не загальну кількість хворих на COVID-19.

Депутати вказували на те, що встановлення «червоного» рівня епідемічної небезпеки паралізує економіку міста.

«Ми паралізуємо бізнес. Так, є ризики захворювання, але ми маємо думати про життєдіяльність міста. Ці обмеження вдарять не лише по підприємствах, а й по бюджету міста. Потрібно забезпечити умови для функціонування бізнесу», – зазначила депутатка Олександра Федорук.

З огляду на те, що встановлення «червоної» зони карантину призводить до суттєвого обмеження прав людей, Івано-Франківська міська рада має намір оскаржити таке рішення уряду в суді.

«Вирішили звернутися до суду, щоб визнати обмеження, до яких нас змушують, незаконними. Ми маємо право оскаржувати рішення про введення карантину на основі рішення Конституційного Суду. І будемо захищати наше місто і наших людей всіма доступними законними способами», – повідомив Руслан Марцінків після засідання сесії.

Тим часом перед будівлею тривав мітинг містян проти посилення карантинних обмежень в Івано-Франківську.

Фото facebook.com/ruslan.martsinkiv

Депутати вирішили, що поки Івано-Франківськ перебуває в «червоній» зоні, громадський транспорт у місті буде працювати в звичному графіку, у режимі спецрейсів. Початок навчання у школах вирішили перенести: замість організовувати дистанційне навчання, у місті продовжили канікули до 11 вересня включно. Дитячі садочки не працюватимуть.

Нагадаємо, 27 серпня на позачерговому засіданні держкомісії ТЕБ і НС ухвалили нове епідемічне зонування, яке почало діяти з 31 серпня. У трьох галицьких областях до зони з найвищим – «червоним» – рівнем епідемічної небезпеки віднесли міста Івано-Франківськ, Калуш та Коломию, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області, а також міста Чортків, Бережани та Бережанський район Тернопільської області.