Міськрада просить уряд скасувати «червону» карантинну зону для Івано-Франківська.

В Івано-Франківську в понеділок, 31 серпня, відбулося позачергове засідання сесії міської ради, на якій підготували звернення до уряду про недоцільність посилення карантинних обмежень у місті до «червного» рівня епідемічної небезпеки. Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

 

Фото facebook.com/mrada.if.ua

 

Депутати Івано-Франківської міської ради з метою дотримання конституційних прав громадян просять скасувати рішення державної комісії ТЕБ і НС та постанову Кабміну про введення «червоної зони» в Івано-Франківську, а також переглянути методику запровадження посилених протиепідемічних заходів на території міста, йдеться у зверненні Івано-Франківсьокї міської ради.

 

Під час сесії міський голова наполягав, що Івано-Франківськ не відповідає критеріям для встановлення таких обмежень, оскільки уряд, за його словами, врахував заповненість лікарень, а не загальну кількість хворих на COVID-19.

 

Депутати вказували на те, що встановлення «червоного» рівня епідемічної небезпеки паралізує економіку міста.

 

«Ми паралізуємо бізнес. Так, є ризики захворювання, але ми маємо думати про життєдіяльність міста. Ці обмеження вдарять не лише по підприємствах, а й по бюджету міста. Потрібно забезпечити умови для функціонування бізнесу», – зазначила депутатка Олександра Федорук.

 

З огляду на те, що встановлення «червоної» зони карантину призводить до суттєвого обмеження прав людей, Івано-Франківська міська рада має намір оскаржити таке рішення уряду в суді.

 

«Вирішили звернутися до суду, щоб визнати обмеження, до яких нас змушують, незаконними. Ми маємо право оскаржувати рішення про введення карантину на основі рішення Конституційного Суду. І будемо захищати наше місто і наших людей всіма доступними законними способами», – повідомив Руслан Марцінків після засідання сесії.

 

Тим часом перед будівлею тривав мітинг містян проти посилення карантинних обмежень в Івано-Франківську.

 

Фото facebook.com/ruslan.martsinkiv

 

Депутати вирішили, що поки Івано-Франківськ перебуває в «червоній» зоні, громадський транспорт у місті буде працювати в звичному графіку, у режимі спецрейсів. Початок навчання у школах вирішили перенести: замість організовувати дистанційне навчання, у місті продовжили канікули до 11 вересня включно. Дитячі садочки не працюватимуть.

 

Нагадаємо, 27 серпня на позачерговому засіданні держкомісії ТЕБ і НС ухвалили нове епідемічне зонування, яке почало діяти з 31 серпня. У трьох галицьких областях до зони з найвищим – «червоним» – рівнем епідемічної небезпеки віднесли міста Івано-Франківськ, Калуш та Коломию, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області, а також міста Чортків, Бережани та Бережанський район Тернопільської області.

31.08.2020

До теми

Компанія Ілона Маска презентувала мозковий імплантат
Neuralink показала, як чип, який вживили свині просто у мозок, здатен транслювати її "думки".
31.08.20 | | Наука
Про що наші сни?
Аналіз понад 24 000 описів сновидінь підтвердив теорію безперервності.
30.08.20 | | Наука
Королева
Василь МАХНО
-не забувай – каже – що тут кропива в зеленій спідниці – у білому комірці подивися – це шершневі крила тріпотять над нею як прапорці
29.08.20 | | Дискурси
Від себе і до себе
Олександр Юдін
Українська джазографія може похвалитися новим і цікавим надбанням, а точніше, джазографія української джазової діаспори, оскільки йдеться про дебютний альбом під назвою «Dykyi Lys» української джазової співачки й композиторки Ганни Гринів, яка мешкає в Берліні.
28.08.20 | | Штука
Анкара-Атени: вуглеводневий конфлікт
Максим МУЛЯР
Між Грецією та Туреччиною ледь не дійшло до збройної сутички. На кону велетенські поклади нафти й газу в Середземному морі.
28.08.20 | | У світі
Шляхетність
Ілько ЛЕМКО
У нього було все: європейська слава, любов публіки, гроші і всі радощі життя. Але ось ворог напав на його країну, і він, ані хвилини не вагаючись, пішов воювати. І куля снайпера скосила цого...
28.08.20 | | Україна
Біль і розпач у вільному доступі
Автор книги "Львів: кінець ілюзій. Оповідь про листопадовий погром 1918 року" виклав в онлайн документи зі львівських архівів, що лягти в основу дослідження.
27.08.20 | | Галичина
Наднова винна в масовому вимиранні?
Зоряний вибух міг спричинити смертельне розрідження озону 360 мільйонів років тому.
27.08.20 | | Наука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.