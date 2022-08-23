У Франківську вручили відзнаки захисникам та воякам УПА.

 

В Івано-Франківську у День Державного прапора України воїнам із передової вручили відзнаку “За честь і звитягу”. Також ювілейні відзнаки з нагоди 80-річчя створення Української повстанської армії отримали вояки УПА.

 

Відзнакою "За честь і звитягу" зокрема було нагороджено пораненого воїна, молодшого сержанта, бойового медика мотопіхотного батальйону 10-ої гірсько-штурмової бригади Юрія Титоренка, який є заступником директора Муніципальної інспекції "Добродій". З початку повномасштабної війни із РФ він захищає Україну.

 

 

"Наше завдання зараз – щоби цей стяг майорів над всією нашою країною та він завжди був поряд зі стягами країн, які нас підтримують у боротьбі за свою державу. Велику ціну ми сьогодні платимо за це. Але перемога буде за нами", – впевнений Юрій Титоренко.

 

Міську відзнаку "80 років УПА" вручили Ярославу Коретчуку, директору Обласного музею визвольної боротьби ім. Степана Бандери.

 

"Це визнання багаторічної праці над дослідженням історії національно-визвольного руху, яку я особисто проводжу як керівник музею. А це й поява праць, популяризація історії УПА і ОУН. Свою історію треба пам’ятати й шанувати. Ми маємо бути гідними наших попередників та сучасних Героїв, адже за нашу власну державність ми платимо високу ціну. Цінуймо кожен день, підтримуємо один одного і, звичайно, допомагаймо нашим Збройним Силам України", – сказав Коретчук.

 

 

Напередодні першу відзнаку “80 років УПА” вручили легендарному сотенному Карпатського краю Мирославу Симчичу (Кривоносу), який брав участь в історичному бою українських повстанців у січні 1945-го проти 276-го конвойного полку НКВС біля Космача, розгромивши його дощенту на чолі з командиром Дергачовим.

 

Також ювілейними відзнаками УПА нагороджені:

Борович Богдан (голова Всеукраїнського братства ОУН УПА ім. генерала Р. Шухевича, почесний громадянин міста)

Яремак Роман – зв’язковий УПА

Юрцуняк Ярослав – ветеран визвольних змагань, політв’язень, член міського товариства політв’язнів та репресованих

Тимків Василь – директор КП “Пам’ять”, дослідник визвольного руху на території області

Фреїк Михайло – керівник меморіального комплексу “Дем’янів Лаз”

Салига Наталія – голова станиці Братства ОУН-УПА

Горбач Любомир – засновник та керівник Товариства пошуку жертв війни “Пам’ять”

о. Стефан Батрух – голова Фундації духовної культури пограниччя

 

Відзнаку “За честь і звитягу” також отримали:

Граневська Анастасія – офіцер-психолог Івано-Франківського зонального відділу Військової служби правопорядку, старший лейтенант

Андрусяк Юрій – стрілець групи охорони та патрульно-постової служби взводу охорони та патрульно-постової служби роти військової служби правопорядку Івано-Франківського зонального відділу Військової служби правопорядку, солдат

Попадюк Михайло – заступник начальника відділу громадського порядку, солдат ТРО Києва

Косолапов Володимир Олександрович – інспектор відділу громадського порядку, старший солдат, 10 окрема гірсько-штурмова бригада

Славітинський Володимир – головний сержант 2 патрульного взводу 2 патрульної роти патрульного батальйону військової частини 1241

Хабурський Зіновій – головний сержант 3 патрульного взводу 2 патрульної роти патрульного батальйону військової частини 1241

Бобін Сергій – головний сержант 2 стрілецького батальйону військової частини 1241

Бодень Олексій – головний сержант 4 стрілецької роти військової частини 1241

Кот Роман – майор, заступник командира 1 стрілецького батальйону по роботі з особовим складом військової частини 1241

Ткачук Вадим – майор, заступник командира батальйону з матеріально-технічного забезпечення, начальник технічної частини 4 батальйону охорони військової частини А 1349

Марчак Ростислав – капітан, заступник начальника командного пункту штабу військової частини А 1349

Притуляк Володимир – капітан, командир технічної роти батальйону аеродромно-технічного забезпечення військової частини А 1349

Рочняк Олександр – капітан, командир аеродромно-експлуатаційної роти батальйону аеродромно-технічного забезпечення військової частини А 1349

Єгунов Олександр – сержант з матеріального забезпечення 1 роти охорони 4 батальйону охорони військової частини А 1349

 

23.08.2022

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Науковці придумали створення «додаткового» виміру часу
Цей підхід можна використовувати для захисту даних квантового комп’ютера від помилок.
22.08.22 | | Наука
Можливе замороження перед заморозками
Юрко ТИМЧУК
Додає оптимізму те, що на волонтерські гроші «купили супутник» і тепер ЗСУ має своє «всевидяче око». А щоб не розслаблятися, нам нагадали про можливі проблеми у зв’язку з близькими святами.
22.08.22 | | Україна
180-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російські війська провадять штурмові дії в районі поселення Благодатне на межі Херсонщини й Миколаївщини і, як визнав Генеральний штаб ЗСУ, мають там частковий успіх. Інтенсивні бойові дії тривають у районах Авдіївки та Пісків.
22.08.22 | | Україна
179-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
На Миколаївському напрямку ворог веде атаку на Васильки – Благодатне, зайняв південну околицю Благодатного, бої тривають. На Краматорському, Бахмутському напрямках наступ ворога відбито, на Авдіївському напрямі та біля Нью-Йорка бої тривають.
21.08.22 | | Україна
Rolling Stones «Exile On Main St»
Ілько ЛЕМКО
Це феноменальний альбом, зроблений на піку музичної сили Rolling Stones та їхньої впевненості у собі. Як скромно оцінив Мік Джаґґер: «Цей альбом fucking шалений»
20.08.22 | | Минуле
178-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Окупанти вели наступальні та штурмові дії в районах Бахмута, Зайцевого і Кодеми. Триває наступ у районах Опитного і Майорська. Противник успіху не мав. Бої тривають. Росіяни були биті біля Золотої Ниви і відступили.
20.08.22 | | Україна
Росіяни Богдана Лепкого: невдала гра у Європу
Олеся Ісаюк
Йдеться про глибоке відчуття чужорідності як такої, а також ворожості московської сили, яка ламає, гнітить, змушує відмовлятися від себе.
19.08.22 | | Україна
Скандали навколо канцлера Шольца
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Навколо канцлера Олафа Шольца в Німеччині спалахнуло відразу два скандали. Це, безумовно, нівроку підточує його політичні позиції і робить вразливим, зокрема й з боку Росії.
19.08.22 | | У світі

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.