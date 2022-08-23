У Франківську вручили відзнаки захисникам та воякам УПА.

В Івано-Франківську у День Державного прапора України воїнам із передової вручили відзнаку “За честь і звитягу”. Також ювілейні відзнаки з нагоди 80-річчя створення Української повстанської армії отримали вояки УПА.

Відзнакою "За честь і звитягу" зокрема було нагороджено пораненого воїна, молодшого сержанта, бойового медика мотопіхотного батальйону 10-ої гірсько-штурмової бригади Юрія Титоренка, який є заступником директора Муніципальної інспекції "Добродій". З початку повномасштабної війни із РФ він захищає Україну.

"Наше завдання зараз – щоби цей стяг майорів над всією нашою країною та він завжди був поряд зі стягами країн, які нас підтримують у боротьбі за свою державу. Велику ціну ми сьогодні платимо за це. Але перемога буде за нами", – впевнений Юрій Титоренко.

Міську відзнаку "80 років УПА" вручили Ярославу Коретчуку, директору Обласного музею визвольної боротьби ім. Степана Бандери.

"Це визнання багаторічної праці над дослідженням історії національно-визвольного руху, яку я особисто проводжу як керівник музею. А це й поява праць, популяризація історії УПА і ОУН. Свою історію треба пам’ятати й шанувати. Ми маємо бути гідними наших попередників та сучасних Героїв, адже за нашу власну державність ми платимо високу ціну. Цінуймо кожен день, підтримуємо один одного і, звичайно, допомагаймо нашим Збройним Силам України", – сказав Коретчук.

Напередодні першу відзнаку “80 років УПА” вручили легендарному сотенному Карпатського краю Мирославу Симчичу (Кривоносу), який брав участь в історичному бою українських повстанців у січні 1945-го проти 276-го конвойного полку НКВС біля Космача, розгромивши його дощенту на чолі з командиром Дергачовим.

Також ювілейними відзнаками УПА нагороджені:

Борович Богдан (голова Всеукраїнського братства ОУН УПА ім. генерала Р. Шухевича, почесний громадянин міста)

Яремак Роман – зв’язковий УПА

Юрцуняк Ярослав – ветеран визвольних змагань, політв’язень, член міського товариства політв’язнів та репресованих

Тимків Василь – директор КП “Пам’ять”, дослідник визвольного руху на території області

Фреїк Михайло – керівник меморіального комплексу “Дем’янів Лаз”

Салига Наталія – голова станиці Братства ОУН-УПА

Горбач Любомир – засновник та керівник Товариства пошуку жертв війни “Пам’ять”

о. Стефан Батрух – голова Фундації духовної культури пограниччя

Відзнаку “За честь і звитягу” також отримали:

Граневська Анастасія – офіцер-психолог Івано-Франківського зонального відділу Військової служби правопорядку, старший лейтенант

Андрусяк Юрій – стрілець групи охорони та патрульно-постової служби взводу охорони та патрульно-постової служби роти військової служби правопорядку Івано-Франківського зонального відділу Військової служби правопорядку, солдат

Попадюк Михайло – заступник начальника відділу громадського порядку, солдат ТРО Києва

Косолапов Володимир Олександрович – інспектор відділу громадського порядку, старший солдат, 10 окрема гірсько-штурмова бригада

Славітинський Володимир – головний сержант 2 патрульного взводу 2 патрульної роти патрульного батальйону військової частини 1241

Хабурський Зіновій – головний сержант 3 патрульного взводу 2 патрульної роти патрульного батальйону військової частини 1241

Бобін Сергій – головний сержант 2 стрілецького батальйону військової частини 1241

Бодень Олексій – головний сержант 4 стрілецької роти військової частини 1241

Кот Роман – майор, заступник командира 1 стрілецького батальйону по роботі з особовим складом військової частини 1241

Ткачук Вадим – майор, заступник командира батальйону з матеріально-технічного забезпечення, начальник технічної частини 4 батальйону охорони військової частини А 1349

Марчак Ростислав – капітан, заступник начальника командного пункту штабу військової частини А 1349

Притуляк Володимир – капітан, командир технічної роти батальйону аеродромно-технічного забезпечення військової частини А 1349

Рочняк Олександр – капітан, командир аеродромно-експлуатаційної роти батальйону аеродромно-технічного забезпечення військової частини А 1349

Єгунов Олександр – сержант з матеріального забезпечення 1 роти охорони 4 батальйону охорони військової частини А 1349