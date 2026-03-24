Російський дрон вдарив по центру Івано-Франківська біля пологового.

Внаслідок атаки російського ударного дрону по центру Івано-Франківська коло 17-ї години загинули двоє людей.

Про це повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Загинули солдат 50-го полку Національної гвардії України та його 15-річна донька – вони приїхали провідати дружину і маму в пологовому, яка кілька днів тому народила сина: вибух шахеда був саме біля пологового.

Пошкоджено будівлі міського й обласного пологових будинків і близько десяти житлових будинків. Ще четверо людей постраждали, серед них – дитина. Усі перебувають у стані середньої важкості та отримують необхідну медичну допомогу.