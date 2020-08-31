Вибори в Чорногорії виграла просербська і частково проросійська опозиція.

Прозахідна партія президента хоч і залишилася найсильнішою, але втратила більшість у парламенті.

 

 

Просербська опозиція оголосила про перемогу над десятиліттями правлячою в Чорногорії Демократичною партією соціалістів (ДПС) на чолі з президентом Міло Джукановичем на виборах, які відбулися в неділю 30 серпня. Про це повідомило видання «Политика».

 

За підсумками опрацювання понад 90% бюлетенів ДПС набирає 35,20%, опозиційна виборча коаліція «За майбутнє Чорногорії» – 32,51%, ще майже 18% – виборчі блоки «Мир – наша нація» і «Чорне на білому».

 

Таким чином, правляча партія набирає 30 чи 31 місце в 81-місцевому парламенті, в той час як об'єднана опозиція може претендувати на 41 або й 42 місця.

 

Раніше три названі опозиційні сили заявили про намір сформувати уряд і відправити у відставку Джукановича, котрий править країною вже три десятиліття – спершу як прем’єр-міністр, а згодом як президент.

 

Сам Міло Джукановмч поки що відмовляється визнати свою поразку. Виступаючи перед своїми прихильниками, він закликав дочекатися остаточних офіційних результатів.

 

Експерти пов'язують нинішній слабкий результат урядової партії з ухваленням закону про свободу віросповідання в кінці грудня 2019 року. Документ, який викликав обурення Сербської православної церкви, передбачає, що в державну власність має бути передано все церковне майно, включно з будівлями і землями релігійних громад. Його прийняття призвело до масових антиурядових протестів за участі священнослужителів.

 

Окрім того, главу держави неодноразово звинувачували в корупції, переслідуванні незалежних медій і маніпуляціях на виборах.

 

Експерти прогнозують, що з формуванням нової більшості та нового уряду Чорногорії на чолі з лідером коаліції «За майбутнє Чорногорії» Здравко Кривокапічем країна може змінити свої зовнішньополітичні пріоритети, стати ближчою до Сербії та до Росії. Навіть висловлюються побоювання про евентуальний вихід Чорногорії з НАТО.

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