Правоцентриста Мілатовича обрано новим президентом Чорногорії.

Міло Джуканович покине свою посаду після понад 30-річного перебування на чолі республіки

Колишній міністр економіки 37-річний Яков Мілатович здобув переконливу перемогу на президентських виборах у Чорногорії. За даними Центру моніторингу та досліджень (CEMI), Мілатович набрав 60,1% голосів, а його конкурент – чинний президент Чорногорії Міло Джуканович, – лише 39,9%. Електоральна фреквенція становила близько 70%. Про це повідомила газета «Политика».

Таким чином Джуканович, який із невеликими перервами керував Чорногорією з 1991 року, більше не очолюватиме країну. Він визнав свою поразку та привітав суперника з перемогою. «Президентські вибори в Чорногорії завершені. Чорногорія зробила свій вибір, і я його поважаю. Я вітаю Якова Мілатовича з тією довірою, яку він отримав під час виборів. Бажаю йому бути успішним президентом, бо якщо в нього це вийде, Чорногорія буде успішною країною і продовжуватиме йти до своєї мети», – сказав чинний президент.

За час своєї політичної кар'єри на чолі держави Джуканович привів Чорногорію до членства в НАТО у 2017 році, а також до статусу кандидата на вступ до Європейської Унії. При цьому політичні противники неодноразово звинувачували Джукановича та його партію в корупції, зв'язках з організованою злочинністю та в тому, що він керує республікою як своєю вотчиною.

Після російського вторгнення в Україну Чорногорія під проводом Джукановича долучилася до санкцій, запроваджених ЄУ проти Кремля, і вислала кількох російських дипломатів. Росія включила Чорногорію до списку недружніх країн.

Яков Мілатович є одним зі засновників правоцентристського руху «Європа зараз» і обіймає посаду заступника його лідера. До передвиборчих обіцянок Мілатовича входила боротьба з корупцією, покращення рівня життя та курс на вступ Чорногорії до Євроунії. При цьому він виступає за налагодження відносин зі Сербією та критикує розпалювання антисербських настроїв у суспільстві.

«Чорногорія зробила крок вперед і попрощалася з режимом Міло Джукановича, крок вперед до європейської, красивішої, справедливішої Чорногорії. Ми рішуче крокуємо в майбутнє, це історичний день. Запрошую всіх гідно відсвяткувати нашу перемогу, перемогу нової, демократичної Чорногорії», – заявив Мілатович на мітингу своїх прихильників.