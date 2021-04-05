Міністр юстиції Чорногорії може втратити посаду через висловлювання про Сребреницю.

Він поставив під сумнів, що 1995 року в боснійському містечку відбувся акт геноциду.

Владімір Лепосавіч

Прем'єр Чорногорії Здравко Крівокапіч (Zdravko Krivokapić) ініціював процедуру демісії міністра юстиції, прав людини і прав нацменшин Владіміра Лепосавіча (Vladimir Leposavić) через його висловлювань про події в Сребрениці в роки війни (1992-1995). Як повідомляє чорногорське видання Vijesti, керівник уряду заявив про це в понеділок, п’ятого квітня, в надзвичайному зверненні до нації.

«На цьому рівні компетентності неприпустимо, щоб міністр юстиції висловлював свої приватні погляди. Сьогодні на спільному засіданні, бажаючи забезпечити функціонування команди, я поставив кілька запитань, зокрема: чи наш уряд на 100 відсотків орієнтований на Європейську Унію, чи може одна людина бути важливішою за уряд і державу? Я ухвалив важке рішення розпочати процес, визначений статтею 105 Конституції, що означає пропозицію про звільнення члена уряду в даному випадку міністра Лепосавіча», – заявив Крівокапіч. Прем’єр наголосив, що міністр юстиції не розділив офіційну позицію країни з питання Сребрениці, прийняту раніше парламентом. Прем'єр назвав висловлювання Лепосавіча «спробою повалення уряду зсередини».

Раніше міністр юстиції, Владімір Лепосавіч, відповідаючи з трибуни парламенту на запитання депутата про події в Сребрениці, заявив, що визнає геноцид в Сребрениці щойно тоді, коли він буде однозначно доведений. Віцепрем'єр уряду Чорногорії Дрітан Абазовіч (Dritan Abazović) назвав такі заяви неприпустимими для членів уряду. На його думку, «якщо хтось не розуміє, що в Сребрениці був геноцид, тому не місце на державних посадах».

Відставку міністра повинен затвердити парламент. Пропозиція про демісію Лепосавіча Крівокапіч вже передав на розгляд депутатів.

Різаниина у Среебрениці – один із наймасштабніших воєнних злочинів у сучасній європейській історії, скоєний у ході Боснійської війни. У липні 1995 року військо Республіки Сербської під командуванням генерала Ратка Младіча за співучасті воєнізованого формування «Скорпіони» під контролем Міністерства внутрішніх справ Сербії скоїли масове сплановане вбивство близько восьми тисяч боснійських мусульман чоловічої статі віком від 12 до 77 років.