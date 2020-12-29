Парламент Чорногорії захистив власність Сербської православної церкви.

Ухвалено поправки до закону про свободу віросповідання, який свого часу спровокував масові протести вірян СПЦ.

Скупщина (парламент) Чорногорії ухвалила поправки до Закону про свободу віросповідання та права релігійних громад. Цих змін активно домагалися вірні Сербської православної церкви. Голосування відбулося у ніч на 29 грудня. Рішення було ухвалено з мінімальною перевагою: за внесення поправок в закон проголосував 41 депутат з 81. Опозиція відмовилася брати участь в засіданні. Про це повідомив сербський інформаційний портал «Политика».

Законом, який тепер змінено, передбачалася реєстрація всіх релігійних громад, включно зі Сербською православною церквою та повернення в державну власність монастирів та храмів, які належали Чорногорської державі до її приєднання до Сербії в 1918 році і щодо яких у СПЦ немає документів на право власності.

Проти цього Закону, затвердженого рік тому, Сербська православна церква організовувала протягом року велелюдні протестні акції. Прем'єр-міністр Здравко Кривокапич, котрий був одним з лідерів протестів, коментуючи рішення Скупщини, заявив: «Всупереч обструкціям і порушення конституції, парламент Чорногорії ухвалив сьогодні зміни до Закону про свободу віросповідання. Таким чином через рік виправлена ​​несправедливість, яку хотів зробити колишній режим, трактуючи Сербську православну церкву як майно Чорногорії».

Опозиція ж заявляє про сфальшоване голосування через нелегітимний, на їхню думку, кворум. Про це повідомив «Балканський оглядач». Зокрема, депутатка від Демократичного фронту Мая Вукічевіч долучилася до роботи парламенту через інтернет, перебуваючи на самоізоляції. Окрім того, мандат ще одного нового депутата, котрий взяв участь в голосуванні, досі не підтвердила Державна виборча комісія.

Масові акції протесту парафіян СПЦ проходили з січня до жовтня 2020 року в Чорногорії, Сербії та Республіці Сербській (у складі Боснії і Герцеговини). Зокрема, ці акції стали причиною поразки на останніх парламентських виборах раніше правлячої Демократичної партії соціалістів Чорногорії на чолі з президентом Міло Джукановичем.

Джуканович неодноразово звинувачував Сербську православну церкву в зловживанні релігійною монополією в країні. Він заявляв, що домагатиметься автокефалії для Чорногорської православної церкви за прикладом України. Власне на це й було спрямовано ухвалення згаданого закону. Згідно з ним СПЦ мали б втратити понад 650 церков, включно з відомим у православному світі високогірним монастирем Острог.