Парламент Чорногорії захистив власність Сербської православної церкви.

Ухвалено поправки до закону про свободу віросповідання, який свого часу спровокував масові протести вірян СПЦ.

 

 

Скупщина (парламент) Чорногорії ухвалила поправки до Закону про свободу віросповідання та права релігійних громад. Цих змін активно домагалися вірні Сербської православної церкви. Голосування відбулося у ніч на 29 грудня. Рішення було ухвалено з мінімальною перевагою: за внесення поправок в закон проголосував 41 депутат з 81. Опозиція відмовилася брати участь в засіданні. Про це повідомив сербський інформаційний портал «Политика».

 

Законом, який тепер змінено, передбачалася реєстрація всіх релігійних громад, включно зі Сербською православною церквою та повернення в державну власність монастирів та храмів, які належали Чорногорської державі до її приєднання до Сербії в 1918 році і щодо яких у СПЦ немає документів на право власності.

 

Проти цього Закону, затвердженого рік тому, Сербська православна церква організовувала протягом року велелюдні протестні акції. Прем'єр-міністр Здравко Кривокапич, котрий був одним з лідерів протестів, коментуючи рішення Скупщини, заявив: «Всупереч обструкціям і порушення конституції, парламент Чорногорії ухвалив сьогодні зміни до Закону про свободу віросповідання. Таким чином через рік виправлена ​​несправедливість, яку хотів зробити колишній режим, трактуючи Сербську православну церкву як майно Чорногорії».

 

Опозиція ж заявляє про сфальшоване голосування через нелегітимний, на їхню думку, кворум. Про це повідомив «Балканський оглядач». Зокрема, депутатка від Демократичного фронту Мая Вукічевіч долучилася до роботи парламенту через інтернет, перебуваючи на самоізоляції. Окрім того, мандат ще одного нового депутата, котрий взяв участь в голосуванні, досі  не підтвердила Державна виборча комісія.

 

Масові акції протесту парафіян СПЦ проходили з січня до жовтня 2020 року в Чорногорії, Сербії та Республіці Сербській (у складі Боснії і Герцеговини). Зокрема, ці акції стали причиною поразки на останніх парламентських виборах раніше правлячої Демократичної партії соціалістів Чорногорії на чолі з президентом Міло Джукановичем.

 

Джуканович неодноразово звинувачував Сербську православну церкву в зловживанні релігійною монополією в країні. Він заявляв, що домагатиметься автокефалії для Чорногорської православної церкви за прикладом України. Власне на це й було спрямовано ухвалення згаданого закону. Згідно з ним СПЦ мали б втратити понад 650 церков, включно з відомим у православному світі високогірним монастирем Острог.

 

29.12.2020

До теми

Поширити
Збруч
Наукові досягнення 2020
Журнал «Sciencе» назвав винайдення вакцини проти коронавірусу проривом року.
29.12.20 | | Наука
Лірика проникливих спостережень
Ірина Мінько-Муращик
 У 1980-х ще малювали на пленерах. Батько тоді був у реалістичному періоді. Брали зі собою фарби, пастелі. А я приглядалася – як це, яка техніка, який спосіб малювання. Хвостиком за ними бігала, підглядала, прилаштовувалася і теж малювала разом із ними.
28.12.20 | | Штука
Максим Березовський і Кирило Карабиць
Аделіна Єфіменко
Вшановуючи 275-річний ювілей від дня народження Максима Березовського, видатний український диригент Кирило Карабиць розповів проф. Аделіні Єфіменко про прем’єри Симфоній Максима Березовського у Києві.
27.12.20 | | Штука
Перше непорозуміння
Ірина Вільде
Фраґмент ранньої прози Ірини Вільде: альтернативний пролог до її циклу «Метелики на шпильках»
27.12.20 | | Минуле
Погляд з рівня, що не знає війни
Наталія Половинка
 Хоч у ролі Софії є біографічні збігання зі мною — співачка, дослідниця традиційної пісні, родом з Вінниччини — та, творячи роль, заново знайомишся з цими реаліями через персонажа. У можливості відкривати життя новими очима —  радість професії актора!  
26.12.20 | | Штука
Музичні рейтинги 2020 – I
Аделіна Єфіменко
Подій було чимало, що й мотивувало підбити підсумки і вшанувати музикантів, які зробили цей рік творчим, незважаючи на стресові умови праці, карантинні обмеження, напівпорожні зали, втрати гонорарів і майже щоденні ковід-тести.
25.12.20 | | Штука
In Hoc Anno Domini
Вермонт Ройстер
Цей редакційний коментар Вермонт Ройстер написав 1949-го, і відтоді The Wall Street Journal його щороку публікує в переддень Різдва
25.12.20 | | Дискурси
На саме Різдво
Юрій Андрухович
Святвечір добігав кінця, гасли вікна, зачинялись віконниці, вмиротворені мешканці, вкладалися спати, покректуючи від задоволення під непроникними для зимна перинами
25.12.20 | | Дискурси

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.