Сергій Лавров не зміг долетіти до Сербії.

Шлях літаку глави російського МЗС заблокували Болгарія, Чорногорія та Північна Македонія.

 

 

«Позбавленням суверенної держави права на здійснення зовнішньої політики» назвав міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров блокування Болгарією, Чорногорією та Північною Македонією повітряного простору для його літака в неділю, п’ятого червня. «Російська делегація повинна була прибути для перемовин до Белграда. Але сусідні країни ЄУ та НАТО закрили свій повітряний простір», – бідкалася офіційна речниця МЗС РФ Марія Захарова, чиї слова цитує інформаційний портал Rosbalt. Відтак Лаврову довелося скасувати свій візит до Сербії, запланований на 6-7 червня.

 

У неділю сербські ЗМІ повідомили, що Чорногорія, Північна Македонія та Болгарія заборонили літаку Лаврова заходити до їхнього повітряного простору. Раніше прем'єр-міністр Сербії Ана Брнабіч повідомила, що ситуація з прибуттям Лаврова до Белграда «надзвичайно ускладнена». Повітряний простір трьох сусідніх із Сербією країн був закритий на підставі санкцій, запроваджених Європейською Унією проти Лаврова та президента РФ Володимира Путіна на тлі російського вторгнення в Україну.

 

За словами Ани Брнабіч, сербський президент Александр Вучич був змушений «особисто займатися логістикою» візиту Лаврова. Утім пробити повітряну блокаду йому так і не вдалося.

 

У Москві вже звучать погрози на адресу трьох зазначених країн з вимогою жорстоко покарати їх. Зокрема віцеспікер Ради Федерації Росії Костянтин Косачов заявив: «Нинішній демарш, зрозуміло, не про літак. Він спрямований проти Росії як держави та проти Сербії як держави. Реакція, сподіваюся, буде спільною і гранично жорсткою, у форматі не лише дипломатичних протестів, а й конкретних, практичних дій у відповідь. Аби невнадно було».

06.06.2022

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