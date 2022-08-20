Уряд Чорногорії відправлено до демісії.

Парламент проголосував за вотум недовіри кабінету Дритана Абазовича через його угоду зі Сербською православною церквою.

Дритан Абазович

Депутати парламенту Чорногорії (Скупщини) переважною більшістю проголосували за висловлення вотуму недовіри уряду на чолі з прем'єр-міністром Дританом Абазовичем. Про це повідомило видання «Политика» з покликом на інформацію, опубліковану на сайті чорногорської Скупщини. Це сталося через три тижні після підписання угоди уряду Чорногорії зі Сербською православною церквою (СПЦ).

Ініціаторами відставки виступила опозиційна Демократична партія соціалістів, лідером якої є президент Міло Джуканович. Їй також вдалося перетягти на свій бік багатьох депутатів із правлячої коаліції, передовсім зі Соціал-демократичної партії, а також з Ліберальної партії, Демократичного союзу албанців тощо.

За твердженням ініціаторів відставки уряду, команда прем'єр-міністра Абазовича обіцяла досягти поступу в реформах для вступу Чорногорії до Європейської Унії, але натомість зосередилася на відносинах із СПЦ, тим самим нагнітаючи напруженість у суспільстві.

У рамках угоди, підписаної прем'єром Абазовичем та сербським патріархом Порфирієм, затверджувався правовий статус СПЦ у Чорногорії, надавалися відповідні майнові гарантії та скасовувалися деякі її особливі права. На думку прем’єра, угода мала допомогти врегулювати всі церковні суперечки щодо майна СПЦ у Чорногорії, щоб отримати можливість зосередитися на інших важливих питаннях.

Голосування відбулося в ніч на суботу, 20 серпня, після 12-годинного обговорення. Вотум недовіри кабінетові міністрів підтримало 50 депутатів із 51, які взяли участь у голосуванні. Лише один парламентар висловився проти. Загалом у Скупщині засідає 80 депутатів.

У відповідь на рішення парламенту Абазович заявив, що вотум недовіри просували «злочинні угруповання», які спонсорують «деякі політичні партії», щоб завадити антикорупційній кампанії його уряду. «Мені шкода, що організована злочинність все ще використовує свої мацаки, аби все ще влаштовувати політичні пертурбації. Водночас я пишаюся всім, що ми зробили за сто днів. Нас запам’ятають як уряд, який проіснував найкоротше. Ми зробимо все, щоб сформований після виборів уряд привів Чорногорію до ЄУ», – сказав Абазович.

Поки що невідомо, чи призведе падіння уряду до дострокових парламентських виборів. У будь-якому разі тепер президент Чорногорії Джуканович призначить нового прем'єр-міністра, кандидатуру якого має затвердити парламент.

Нагадаємо, що 36-річний Дритан Абазович очолив уряд у Підгориці щойно 28 квітня 2022 року. Його вважали цілком прогресивним прозахідним політиком.