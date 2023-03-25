У Чорногорії затримали творця однієї з криптовалют.

Його арешту домагалися Сполучені Штати та Південна Корея.

 

 

На летовищі Подгориці в Чорногорії поліція затримала південнокорейського підприємця та генерального директора компанії Terraform Labs До Квона. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters із покликом на твіт міністра внутрішніх справ країни Філіпа Аджича. «Затримано одного з найрозшукуваніших утікачів у світі», – написав міністр.

 

До Квона вважають причетним до обвалу криптовалют TerraUSD та Luna навесні 2022 року. Інвестори випущених Terraform Labs криптоактивів втратили близько 42 мільярдів доларів. Обвал TerraUSD та пов'язані з цим розслідування вплинули на загальне падіння курсів криптовалют.

 

За словами Філіпа Аджича, До Квона та ще одну розшукувану разом із ним особу було затримано з фальшивими документами ще у четвер, 23 березня. В їхньому багажі виявили підроблені паспорти Коста-Ріки та окремий комплект бельгійських паспортів. Затримані намагалися сісти на рейс до Дубая в аеропорту Подгориці. У п'ятницю, 24 березня, поліція Південної Кореї підтвердила, що відбитки пальців затриманого чоловіка збігаються з відбитками До Квона.

 

Через кілька годин після затримання влада США звинуватила До Квона за вісьмома пунктами, серед яких шахрайство з цінними паперами та з використанням електронних засобів, шахрайство з банківськими послугами, шахрайство з товарами та змова. У вересні ордер на арешт До Квона видав суд у Південній Кореї.

 

На момент видачі ордера на арешт бізнесмен перебував у Сінгапурі. Після цього він не розкривав свого місцезнаходження, але запевняв, що не намагається уникнути карного переслідування.

 

Влада США стверджує, що До Квон і його компанія Terraform Labs «не змогли надати громадськості повну, справедливу та достовірну інформацію про свою криптовалюту». Представники компанії неодноразово заявляли, що вартість токенів збільшиться, а також вводили інвесторів в оману щодо стабільності TerraUSD. У травні 2022 року вартість TerraUSD та пов'язаної з ним Luna опустилася майже до нуля. Це спричинило розпродаж основних криптовалют, серед яких опинилися Bitcoin, Ethereum і Tether.

25.03.2023

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