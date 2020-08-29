-не забувай – каже – що тут кропива
в зеленій спідниці – у білому комірці
подивися – це шершневі крила
тріпотять над нею як прапорці
-роздивися – радить – кропив’яні стебла
постать затінену молоду й струнку
хіба під огорожею не королева
що пнеться вгору немов по шнурку?
-ти бачиш – продовжує – оту найвищу
оту найстаршу за сестер і братів
що всоталася в землю кореневищем
а огорожу вважає за дім?
-помічаєш за нею – питає – її характер?
не бачу її милосердя ані жалю?
вона облюбувала королівські палати
своє становище і вдалий шлюб
але вона – це так видно – нас вабить
так косить зеленим оком й листком
наче хоче втекти з-під варти
як збігає спражене молоко
-подивись – як пасує їй срібна корона
як стискають стан тонкі спідницí
її омине ненаситна корова
не зачеплять ні білки – ні дикі зайці
-розіллє навколо масні парфуми
з жахкого цвітіння й гіркого пилку
скажеш що я це навмисно придумав -
бо жалить вогнем аж до опіку?
а про двір і задвірки – усе перебільшив
й про Її Величність – й жилаву красу?
але хто підказав нам і вирішив
що ми можем чинити над нею суд
чи довільно вживати слова теперішні
звісно – найвища звабна й струнка!
покровителька мух і шершнів
невловимих як жебоніння струмка
Знимка Софії Махно
29.08.2020