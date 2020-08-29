Королева

Василь МАХНО

 

-не забувай – каже – що тут кропива

в зеленій спідниці – у білому комірці

подивися – це шершневі крила

тріпотять над нею як прапорці

 

-роздивися – радить – кропив’яні стебла

постать затінену молоду й струнку

хіба під огорожею не королева

що пнеться вгору немов по шнурку?

 

-ти бачиш – продовжує – оту найвищу

оту найстаршу за сестер і братів

що всоталася в землю кореневищем

а огорожу вважає за дім?

 

-помічаєш за нею – питає – її характер?

не бачу її  милосердя ані жалю?

вона облюбувала королівські палати

своє становище і вдалий шлюб

 

але вона – це так видно – нас вабить

так косить зеленим оком й листком

наче хоче втекти з-під варти

як збігає спражене молоко

 

-подивись – як пасує їй срібна корона

як стискають стан тонкі спідницí

її омине ненаситна корова

не зачеплять ні білки – ні дикі зайці

 

-розіллє навколо масні парфуми

з жахкого цвітіння й гіркого пилку

скажеш що я це навмисно придумав -

бо жалить вогнем аж до опіку?

 

а про двір і задвірки – усе перебільшив

й про Її Величність – й жилаву красу?

але хто підказав нам і вирішив

що ми можем чинити над нею суд

 

чи довільно вживати слова теперішні

звісно – найвища  звабна й струнка!

покровителька мух і шершнів

невловимих як жебоніння струмка

 

 

Знимка Софії Махно

 

29.08.2020

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