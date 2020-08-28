КС визнав призначення Ситника директором НАБУ неконституційним.

Конституційний Суд визнав неконституційним указ Президента про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро України.

Цю інформацію в коментарі аґенції "Інтерфакс-Україна" підтвердив представник Президента у КС Федір Веніславський.

"Обґрунтоване рішення. Оскільки Президент не має конституційних повноважень призначати директора НАБУ. Але детальніше коментувати подальший розвиток подій можна буде після аналізу тексту рішення", – прокоментував Веніславський.

Як повідомила раніше інформаційна аґенція "Укрінформ", Велика палата КС під час засідання у п’ятницю постановила: визнати указ про призначення Артема Ситника неконституційним.

У травні 2020 року до КС надійшло подання 51 народного депутата щодо конституційності указу Президента про призначення директора НАБУ. Автори подання, серед яких Олександр Дубінський, Максим Бужанський, Віктор Медведчук, Андрій Деркач та інші, вважають, що Президент незаконно призначив Ситника директором НАБУ, оскільки у Конституції не прописано повноваження керівника держави призначати директора НАБУ.

На їхню думку, Президент, призначивши директора НАБУ, вийшов за межі своїх конституційних повноважень та порушив встановлену частиною четвертою статті 5 Конституції заборону узурпації державної влади.

Президент України петро Порошенко призначив Артема Ситника директором НАБУ у квітні 2015 року.