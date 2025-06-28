Призначенням судді Конституційного суду Зеленський відновив кворум КСУ.

Напередодні дня Конституції президент України Володимир Зеленський 27 червня 2025 року підписав указ № 438/2025, яким призначив Олександра Юрійовича Водяннікова суддею Конституційного суду України за президентською квотою.

 

Тепер, із призначенням дванадцятого судді, суд набув кворуму для здійснення своїх повноважень: у зв’язку із закінченням 27 січня 2025 року терміну повноважень трьох суддів Конституційного Суду (двох – за квотою президента, одного  – за квотою з'їзду суддів), його склад скоротився до 11 суддів, що позбавило КСУ можливості ухвалювати рішення.

 

Після його призначення продовжують залишатися дві вакансії за президентською квотою, ще дві — за квотою Верховної Ради (з 2022 року), та дві — за квотою з’їзду суддів (одна з них теж з 2022 року).

 

Олександр ВОДЯННІКОВ народився 15 січня 1978 р. у м.Кременчуці Полтавської обл.

У 2000 р. закінчив Київський національний університет ім. Т.Шевченка за спеціальністю «міжнародне право», кваліфікація — магістр.

У 2002 р. закінчив Центральноєвропейський університет у м.Будапешті й отримав ступінь LL.M. (Legum Magister) у порівняльному конституційному праві.

Працював начальником відділу європейського та порівняльного права при Міністерстві юстиції та юридичним консультантом проекту Світового банку «Розширення доступу до ринків фінансових послуг».

Був також керівником відділу верховенства права Координатора проєктів ОБСЄ в Україні та консультантом Конституційної Комісії та членом Ради з питань судової реформи.

 

 

 

 

28.06.2025

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