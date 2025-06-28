Призначенням судді Конституційного суду Зеленський відновив кворум КСУ.

Напередодні дня Конституції президент України Володимир Зеленський 27 червня 2025 року підписав указ № 438/2025, яким призначив Олександра Юрійовича Водяннікова суддею Конституційного суду України за президентською квотою.

Тепер, із призначенням дванадцятого судді, суд набув кворуму для здійснення своїх повноважень: у зв’язку із закінченням 27 січня 2025 року терміну повноважень трьох суддів Конституційного Суду (двох – за квотою президента, одного – за квотою з'їзду суддів), його склад скоротився до 11 суддів, що позбавило КСУ можливості ухвалювати рішення.

Після його призначення продовжують залишатися дві вакансії за президентською квотою, ще дві — за квотою Верховної Ради (з 2022 року), та дві — за квотою з’їзду суддів (одна з них теж з 2022 року).