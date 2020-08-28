Прибічники "Нацкорпусу" напали на автобус із бойовим загоном "ОПЗЖ" на Харківщині.

Національна поліція України затримала 14 осіб, причетних до нападу на автобус із членами організації "Патріоти за життя" на Харківщині. Цю структуру називають "силовим" підрозділом партії "Опозиційна платформа – За життя". Засновник організації народний депутат Ілля Кива спершу заявляв, що під час нападу було вбито його соратників, – та ця інформація не підтвердилася. В облаві брали участь симпатики організації "Національний корпус".

Сутичка відбулася на трасі неподалік Люботина. Автобус із молодиками повертався з конференції у Полтаві трасою Київ-Харків, коли його заатакували.

Поліція інформує, що внаслідок нападу постраждало четверо осіб: в одного – струс мозку, у трьох інших – поранення від ґумових куль.

Про напад першими повідомили представники проросійських сил – народні депутати Ілля Кива та Вадим Рабинович, а також скандальний блоґер Анатолій Шарій. Вони зчинили ґвалт через "убитих".

Повідомлення про смерть прихильників "ОПЗЖ" виявилися дезінформацією. Як повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, в учасників інциденту – легкі рани. Міністр у своїй twitter-нотатці розкритикував представників обох таборів: "Зайчиків" затримали з мускулами і без мізків, котрі стріляли в таких самих, що їхали із політичних гастролів, – прокоментував Аваков. – Ніхто не помер, легкі рани, але кожного з учасників цих провокацій чекає жорстка реакція".

Аваков звернувся до "політиканів": "Хто посіяв насильство – дістане по чолі від держави, без політики".

Президент України Володимир Зеленський подякував поліції за затримання підозрюваних.

"Дякую поліції за швидкий результат із затриманням підозрюваних у стрілянині на Харківщині, де група озброєних молодиків скоїла напад на автобус. Така ефективність повинна стати нормою", – написав Зеленський.

Він закликав провести розслідування якнайшвидше, а суди – ухвалювати рішення, "керуючись виключно буквою закону, а не політичною кон'юнктурою".

"Безліч правоохоронних органів зосередили увагу на економічних та корупційних злочинах, боротьба з якими, звичайно, важлива, але ми не повинні допустити повернення до "лихих 90-х" із зухвалими розбірками на вулицях", – додав Президент.

У "Нацкорпусі" натомість заперечили інформацію про свій стосунок до нападу: "Політична партія "Національний Корпус", так само як і полк "Азов", який зараз виконує бойові завдання на фронті, не причетні до побиття тітушків Іллі Киви на трасі Київ-Харків", – йдеться у заяві.

"Нацкорпус" закликав поліцію затримати Киву і "розслідувати його причетність до організації терористичного акту на трасі Київ-Харків".