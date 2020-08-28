В Україні підійшло до 2,5 тисячі випадків ковіду за добу.

Упродовж минулої доби в Україні підтвердили 2438 нових випадків захворювання на COVID-19. Це нове максимальне значення за час пандемії в Україні.
Про це йдеться в даних, поширених у п'ятницю Радою національної безпеки та оборони.
За добу констатували смерть 48 людей. Одужало 866 осіб.
Найбільше добових випадків виявили у Києві (251), у Харківській (242), Тернопільській (233), Львівській (215), Одеській (214), Івано-Франківській (176), Чернівецькій (155), Рівненській (103) областях.
Загалом за час пандемії в Україні діагностовано 114 497 випадків коронавірусної хвороби. Померла 2451 людина, одужало 55 083 пацієнти.
28.08.2020