В Україні підійшло до 2,5 тисячі випадків ковіду за добу.

 

Упродовж минулої доби в Україні підтвердили 2438 нових випадків захворювання на COVID-19. Це нове максимальне значення за час пандемії в Україні.

 

Про це йдеться в даних, поширених у п'ятницю Радою національної безпеки та оборони.

 

 

За добу констатували смерть 48 людей. Одужало 866 осіб.

 

Найбільше добових випадків виявили у Києві (251), у Харківській (242), Тернопільській (233), Львівській (215), Одеській (214), Івано-Франківській (176), Чернівецькій (155), Рівненській (103) областях.

 

Загалом за час пандемії в Україні діагностовано 114 497 випадків коронавірусної хвороби. Померла 2451 людина, одужало 55 083 пацієнти.

 

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