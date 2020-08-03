Червоно-памаранчева Галичина

Тернопіль – "червоний", Івано-Франківськ і Львів – "помаранчеві". Сьогодні, 3 серпня, в Україні набула чинності постанова Кабміну про поділ країни на червону, жовту, помаранчеву та зелену зони, відповідно до рівня поширення епідемічної небезпеки COVID-19. Найбільше карантинних обмежень застосовують у червоній зоні, найменше – в зеленій.

На Галичині до червоної зони потрапив лише Тернопіль. Помаранчевий рівень поширення коронавірусу встановлено в Івано-Франківську й Тисменицькому районі Івано-Франківської області, у Львові, Миколаївському, Пустомитівському і Перемишлянському районах Львівської області, у місті Бережани та Бучацькому районі Тернопільської області. Інші райони й міста трьох наших областей потрапили в перехідну жовту та у зелену зони.

Згідно з даними Центру громадського здоров'я України, опублікованими 31 липня (на них і орієнтувалися в Кабміні, зараховуючи регіони до тієї чи іншої зони), всі три галицькі області за показниками входили до регіонів зі значним поширеннм COVID-19. Зокрема, на Івано-Франківщині коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19, який для утримування поза найнебезпечнішою, червоною зоною має бути не вищим за 11%, становив 14,2%, на Львівщині – 11,09%. На Тернопіллі цей коефіцієнт становив 12,61%, але також в області було зафіксовано стрімку динаміку зростання випадків інфікування COVID-19 –70,98%.

Тернопіль не погодився з таким рішенням Державної комісії ТЕБ та НС. Ще в суботу, 1 серпня, на сайті міської ради зазначили, що підстави прийняття щодо Тернополя такого рішення не встановлені, оскільки показники рівня захворюваності на COVID-19 у місті за останні дні пішли на спад і трималися на низькому рівні. Зокрема, за інформацією міського штабу, станом на 1 серпня вони були не такими, як їх подає Центр громадського здоров'я України щодо цілої Тернопільської області і лише трішки виходить за верхню межу встановленої норми. Вказано, зокрема, що у Тернополі:

– середня кількість тестувань методом ПЛР становить 78,1 (показник має бути не менше 24);

– коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить 11,1 (показник має бути не більше – 11);

– показник динаміки зростання випадків інфікування – 12,5 (показник має бути не більше – 10).

«Важливо наголосити, що «червоний» рівень епідемічної небезпеки встановлюється у разі завантаженості більше як 75% ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим COVID-19. Наразі у Тернополі цей показник становить 46,89%, що вдвічі менше від нормативу», – наголосили у міськраді Тернополя, закликавши підприємства й установи до роботи у звичному режимі, а мешканців – дотримуватися санітарно-епідеміологічних умов.

Сьогодні ж, 3 серпня, у Тернополі зібралася позачергова сесія міської ради, де депутати розглядали це питання. Під час сесії мер Сергій Тернополя Надал розповів про перші незручності, які вже спричинила урядова постанова. Зокрема, про те, як уночі проти 3 серпня тернополяни фактично вчинили бунт у потязі, що їхав з Херсона, щоб зупинити його в рідному місті. У неприємній ситуації опинилися також пасажири поїзда «Київ – Трускавець», яким запропонували або виходити посеред ночі у Хмельницькому, або їхати до Львова. Річ у тім, що Укрзалізниця на виконання норм постанови Кабміну №641 із 3 серпня тимчасово скасувала зупинку поїздів далекого сполучення у Луцьку й Тернополі. Обмеження діє для потягів: №41/42 сполученням Дніпро – Трускавець, №98/97 Ковель – Київ, №88/87 Ковель – Новоолексіївка, №12/11 Одеса – Львів, №81/82 Київ – Ужгород, №49/50 Київ – Трускавець, №136/135 Чернівці – Одеса, №108/107 Одеса – Ужгород, №110/109 Львів – Херсон, №86/85 Львів – Новоолексіївка, №715/716 Київ-Львів. Зупинку на цих станціях обіцяють відновити після отримання рішень регіональних комісій про послаблення карантинних заходів у Луцьку й Тернополі, а пасажирам поїздів, які планували їхати у/з Луцька та Тернополя запропонують повернути повну вартість квитків. Продаж квитків до цих станцій також тимчасово призупинено.

Зрештою за підсумками обговорення депутати Тернопільської міськради ухвалили рішення зобов’язати виконавчі органи міської ради, підприємства, установи й організації забезпечити належне функціонування закладів дошкільної освіти, громадського транспорту та життєдіяльність Тернопільської міської територіальної громади, відповідно до рішень місцевої комісії ТЕБ і НС.

Також суб’єктам господарської діяльності рекомендували здійснювати свою діяльність відповідно до рішень згаданої місцевої комісії, а органам Національної поліції – не притягувати до відповідальності суб’єктів господарювання, які діятимуть відповідно до рішень місцевої комісії.

«Тернополяни просять забезпечити їх конституційні права, зокрема і право на працю, – зазначив міський голова Сергій Надал. – Адже віднесення Тернополя до «червоної» зони не відповідає жодним показникам. Зупинити роботу міста ми не можемо. Місто й так від початку епідемії втратило понад 100 млн грн, натомість не отримали допомоги від держави. Придбання медикаментів, медичного обладнання, засобів індивідуального захисту і навіть зарплати лікарям фінансується за рахунок міського бюджету».

Чи зможуть у Тернополі втілити таке рішення міської ради, наразі сказати складно, адже вчора на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що органи місцевої влади не можуть пом'якшувати карантинні обмеження, встановлені урядом.

«Умови карантину, згідно з нашим законодавством, встановлює уряд, вони прописані у відповідній постанові уряду. А вже на території області або регіону можуть тільки посилювати ті чи інші обмеження, але в жодному разі законодавство не передбачає, що органи місцевого самоврядування можуть пом'якшувати карантинні обмеження», – цитує Степанова «Укрінформ».

Міністр додав, що місцева влада також відповідає за дотримання умов карантину. Відповідний нагляд, кожен у своєму напрямку, здійснюють Держпродспоживслужба, Нацполіція, Національна гвардія, Держприкордонслужба.

Тим часом у Тернополі продовжують наполягати, що в місті ситуація хоч і не стабільна, та цілком контрольована. Там відбулося засідання оперативного штабу, під час якого начальник відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення Василь Даньчак повідомив, що станом на нині в Тернополі усього зареєстровано 835 випадків захворюваності на COVID-19, видужало 235 пацієнтів, на амбулаторному лікуванні перебуває 543 хворих. В стаціонарних лікувальних закладах Тернополя знаходиться 55 осіб. Зайнятість лікарняних ліжок в Тернополі для надання допомоги пацієнтам у боротьбі з коронавірусною інфекцією складає 38,9% з 78% допустимих