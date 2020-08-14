Самбір на Львівщині та два райони Франківщини «почервоніли».


На Галичині Городенківський і Косівський райони Івано-Франківської області, а також місто Самбір на Львівщині через значне поширення на їхній території COVID-19 зарахували до категорії регіонів із червоним рівнем епідемічної небезпеки. Відповідні обмеження на цих територіях застосують із 17 серпня. Таке рішення ухвалила Центральна комісія з питань ТЕБ та НС на засіданні 13 серпня, – повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов на брифінгу за підсумками засідання.

 

 

Загалом в Україні до регіонів з червоним рівнем епіднебезпеки зарахували вісім адміністративних одиниць. Окрім названих, це також місто Біляївка Одеської області, місто Дубно, Костопільський і Рівненський райони Рівненської області, Кіцманський район Чернівецької області.

 

На основі наявних епідемічних даних станом на 12 серпня, до переліку регіонів зі значним поширенням COVID-19 потрапили всі галицькі області: Івано-Франківська, Львівська та Тернопільська. Загалом в Україні такими визнано також Київ, Волинську, Закарпатську, Одеську, Рівненську, Харківську та Чернівецьку області.

 

 

“Тобто це ті області, в яких на всій території перевищений показник виявлення нових випадків захворювання – 40 на 100 тисяч населення за 14 днів”, – уточнив міністр.

 

На території цих регіонів визначено різні рівні небезпеки залежно від епідеміологічної ситуації. Зокрема, у Львівській області через те, що 5 днів поспіль показник заповненості ліжок становив більш ніж 50%, встановлено “помаранчевий рівень”. Київ віднесли до жовтої категорії епідемічної небезпеки за показником захворюваності на COVID-19 за 14 днів на 100 тисяч населення.

 

Нагадаємо, на ранок 14 серпня на Львівщині підтверджено COVID-19 в 11 658 осіб, це найбільше з-поміж усіх областей України. За минулу добу діагноз підтвердили у 184 мешканців області. У Самборі на 13 серпня, за даними Національної служби здоров'я України, кількість хворих становила 174 людини. Згідно з цими ж даними, у Городенківському районі на 13 серпня було 269 хворих, а в Косівському – 415.

 

 

14.08.2020

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