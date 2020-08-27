Саакашвілі назвав корупційним призначення нової команди на митниці.

 

Голова виконавчого комітету Національної ради реформ Міхеїл Саакашвілі гостро розкритикував призначення керівником Одеської митниці Дениса Пудрика. Нагадаємо, реформа митниці в риториці Саакашвілі була предметом гордості за свою каденцію на чолі Одеської ОДА. Критика Пудрика - перша різка заява Міхаїла в бік кадрової політики команди Зеленського.

 

 

"Призначення цього типа на митницю — це типовий старий феодальний інститут годівниць, який не має нічого спільного з державними інтересами", - написав Саакашвілі у Facebook.

 

"Скільки можна ходити по колу, пропонуючи одних й тих самих серед старих "професіоналів" і поглиблюючи корупційне коло. Скільки можна жерти власний національний організм і займатися самознищенням?" - обурився керівник Нацради реформ.

 

25 серпня стало відомо: керівником одеської митниці став Денис Пудрик. Він багато років працював в митних органах (очолював, зокрема, Митну службу Львівщини) й навіть підлягав люстрації.

 

Міхеїл Саакашвілі додав, що Нацрада розробила програму митної реформи, а Пудрик все нівелює.

 

"Після шести місяців з моменту здійснення цієї програми в Україні буде взагалі нульова корупція, так само як вона нульова в Грузії, так само як вона була нульовою на Одеській митниці під час мого губернаторства", - хвалить Саакашвілі.

 

Згідно з інформацією журналіста Юрія Бутусова, Пудрик - зять колишнього народного депутата Сергія Куніцина, який є радником голови ОП Андрія Єрмака.

 

Родина має понад десять об'єктів нерухомості у Києві, Донецьку та Криму.

 

Минулого року Президент Зеленський під час поїздок регіонами зробив справжнє шоу зі звільнення тодішнього керівника фіскальної служби Олександра Власова через ситуацію на митниці. Відтак він ініціював реформу, і великі надії покладав на молодого керівника митниці Максима Нефьодова. 

 

Нефьодова звільнили у квітні 2020 року. Тепер митниці - Пудрик.

 

27.08.2020

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