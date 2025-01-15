Члени «Грузинської мрії» жорстоко побили експрем'єра Грузії і лідера опозиційної партії.

У Георгія Гахарії діагностовано перелом носа і струс мозку. Він звинувачує Бідзіну Іванішвілі.

Колишнього керівника грузинського уряду від правлячої партії «Грузинська мрія», а тепер лідера опозиційної партії «За Грузію» Георгія Гахарію було побито в ніч на середу, 15 січня, в готелі Sheraton у Батумі. Про це повідомив інформаційний портал Apsny.

Редактор та журналіст видання Mtis ambebi Гела Мтівлішвілі повідомив, що на Георгія Гахарію напали депутати від «Грузинської мрії» та Вищої ради Аджарії. «Кілька хвилин тому в готелі Sheraton у Батумі депутати російського режиму з нелегітимного парламенту та Вищої ради Аджарії, включно з Дмитром Самхарадзе та Гіоргієм Манвелідзе, скоїли груповий напад на Георгія Гахарію. Раніше вони також погрожували нашому другові», – написав Мтівлішвілі.

Як стало відомо, та ж група активістів правлячої партії у тому самому готелі побила також опозиційного журналіста Звіада Корідзе. У «Грузинській мрії» наразі не коментують інцидентів.

Георгія Гахарію доправили до шпиталю, де йому діагностували струс мозку і перелом кістки носа. Політик звинуватив в організації нападу засновника та почесного голову «Грузинської мрії» мільярдера Бідзіну Іванішвілі.

Партія «За Грузію» поширила заяву у зв'язку із нападом на Георгія Гахарія. «У Батумі на лідера партії “За Грузію” та колишнього прем'єр-міністра Георгія Гахарію скоєно груповий напад, оркестрований режимом Іванішвілі. Георгій Гахарія перебував у Батумі, де був присутнім на суді над несправедливо затриманими членами молодіжної організації нашої партії, коли відбувся цей огидний акт насильства. Партія “За Грузію” вимагає негайного та ґрунтовного розслідування жорстокого нападу, організованого режимом Іванішвілі, та закликає притягнути всіх винних до відповідальності. Цей політично вмотивований напад є явною спробою залякати опозицію та придушити інакодумство. Такі дії ніколи не заглушать голосів, які борються за демократичне та європейське майбутнє Грузії», – йдеться у заяві партії.

Георгій Гахарія обіймав посаду прем'єра у 2019–2021 роках. Потім перейшов в опозицію, заснувавши партію «За Грузію», яка досить успішно виступила на парламентських виборах у жовтні минулого року. «За Грузію» набрала 7,78% голосів, подолавши тим самим прохідний бар'єр. Проте партія Георгія Гахарії, як і три інші проєвропейські опозиційні партії, які пройшли до парламенту, бойкотує засідання законодавчого органу на знак протесту проти тотальної фальсифікації виборів чинною владою.

За кілька днів до парламентських виборів 26 жовтня мільярдер Іванішвілі в телеінтерв'ю назвав Георгія Гахарію «подонком», звинувативши у прагненні «повернути до влади Михеіла Саакашвілі».