Команда польських лікарів розпочала обстеження Саакашвілі.

Польські лікарі прибули до Грузії за дорученням Європейської Унії.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький розповів про початок медичного обстеження експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі за участю польських медиків. Про це повідомило Polskie Radio24 з покликом на твіт глави польського уряду. Саакашвілі перебуває в грузинському в’язничному шпиталі.

«Ми не залишаємо друзів у біді. На моє прохання команда польських лікарів із Групи гуманітарної та медичної допомоги та Канцелярії прем'єра розпочала комплексне медичне обстеження президента Міхеїла Саакашвілі», – написав Моравєцький у Twitter.

Польські лікарі прибули до Грузії за дорученням Європейської Унії. Рішення відправити медичну місію до Саакашвілі ухвалили у Брюсселі ще пів року тому. «Після шести місяців тяганини уряд нарешті дозволив лікарям відвідати Міхеїла Саакашвілі у шпиталі. Вони вивчають його стан і згодом зроблять свої висновки», – повідомив адвокат грузинського політика Діто Садзаглішвілі.

Міжнародна увага до стану здоров'я експрезидента Грузії була вкотре привернена після того, як Саакашвілі третього липня через відеозв'язок взяв участь у засіданні суду, який розглядає порушену проти нього справу про розгін мітингу у 2007 році, коли той був главою держави. Підсудний виглядав дуже слабким і виснаженим.

Того ж дня Президент України Володимир Зеленський заявив, що «Росія руками грузинської влади вбиває українського громадянина Міхеїла Саакашвілі». Він закликав Грузію відправити його на лікування до України та доручив МЗС запропонувати амбасадору Грузії Георгію Закарашвілі покинути країну, щоби провести консультації у Тбілісі.

Нагадаємо, що Саакашвілі таємно прибув до Грузії 29 вересня 2021 року. Першого жовтня він був затриманий у Тбілісі, після чого кинутий до в'язниці у місті Руставі, де оголосив голодування. У Грузії проти Саакашвілі порушено кілька кримінальних справ. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а звинувачення на свою адресу – сфальшованими.