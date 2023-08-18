На кордоні з Польщею посилили контроль. Везти не можна навіть канапки.

Польська сторона посилила контроль за ввезенням продуктів харчування через кордон – порушників повертатимуть в Україну. Про це повідомляє Львівська митниця.

"За інформацією польської сторони, громадянам, які перетинають українсько-польський кордон (у напрямку – виїзд з України), суворо забороняється перевозити з собою продукти харчування. Зокрема: канапки, овочі, фрукти, рибу, м’ясні, молочні та хлібобулочні вироби у вакуумних упакуваннях тощо", – повідомляє пресслужба Львівської митниці.

Можна брати з собою воду, консерви в металевих чи скляних банках, 2 пачки цигарок, алкоголь у дозволених нормах, також можна цукерки у заводському упакуванні.