Олег Шахрай втратив повноваження керівника Львівської митниці.

 

У п’ятницю, 17 лютого, Олег Шахрай втратив повноваження керівника Львівської митниці у зв’язку з завершенням дії наказу про його призначення на цю посаду. Він очолював митницю минулі пів року.

 

 

Інформацію про ймовірне завершення перебування на посаді в.о. начальника Львівської митниці Олега Шахрая спершу оприлюднили в неофіційному telegram-каналі Держмитслужби (Customs of Ukraine), зокрема на скріні читаємо, що керівник дякує колегам за службу та гарну роботу впродовж останніх шести місяців під його керівництвом. 

 

Згодом у Львівській митниці уточнили, що сьогодні, 17 лютого, в Олега Шахрая завершується виконання обов'язків на посаді начальника Львівської митниці. Хто надалі очолюватиме структуру, поки невідомо. 

 

Олег Шахрай очолив Львівську митницю 23 серпня 2022 року. У митних органах працює 26 років, пройшовши шлях від інспектора до радника митної служби І рангу. До того займав посаду в. о. керівника Харківської митниці. 

 

Нагадаємо, що 1 лютого цього року Кабінет Міністрів звільнив з посад увесь керівний склад Держмитниці – виконувача обов'язків голови митниці В'ячеслава Демченка і його заступників Олександра Щуцького та Руслана Черкаського. А 10 лютого ДБР та СБУ проводили обшуки по всій вертикалі митниці. Йдеться про центральний апарат Державної митної служби та Волинську, Львівську, Тернопільську, Чернівецьку, Одеську, Київську, Рівненську і Закарпатську регіональні митниці України.

 

 

17.02.2023

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