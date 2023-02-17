У п’ятницю, 17 лютого, Олег Шахрай втратив повноваження керівника Львівської митниці у зв’язку з завершенням дії наказу про його призначення на цю посаду. Він очолював митницю минулі пів року.

Інформацію про ймовірне завершення перебування на посаді в.о. начальника Львівської митниці Олега Шахрая спершу оприлюднили в неофіційному telegram-каналі Держмитслужби (Customs of Ukraine), зокрема на скріні читаємо, що керівник дякує колегам за службу та гарну роботу впродовж останніх шести місяців під його керівництвом.

Згодом у Львівській митниці уточнили, що сьогодні, 17 лютого, в Олега Шахрая завершується виконання обов'язків на посаді начальника Львівської митниці. Хто надалі очолюватиме структуру, поки невідомо.

Олег Шахрай очолив Львівську митницю 23 серпня 2022 року. У митних органах працює 26 років, пройшовши шлях від інспектора до радника митної служби І рангу. До того займав посаду в. о. керівника Харківської митниці.

Нагадаємо, що 1 лютого цього року Кабінет Міністрів звільнив з посад увесь керівний склад Держмитниці – виконувача обов'язків голови митниці В'ячеслава Демченка і його заступників Олександра Щуцького та Руслана Черкаського. А 10 лютого ДБР та СБУ проводили обшуки по всій вертикалі митниці. Йдеться про центральний апарат Державної митної служби та Волинську, Львівську, Тернопільську, Чернівецьку, Одеську, Київську, Рівненську і Закарпатську регіональні митниці України.