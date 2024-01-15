З’ясувалося, що деякі фінські фірми постачали Росії військову техніку.

Йдеться головним чином про компанії, створені росіянами у Фінляндії.

 

 

Понад 20 компаній з Фінляндії поставляють до Росії продукцію, яка належить до найважливіших предметів військового призначення. Це з’ясувалося в ході розслідування фінського міністерства оборони. Раніше про це написало видання Yle, яке провело відповідне журналістське розслідування.

 

Журналісти з’ясували, вивчаючи митні документи, що фінські компанії постачали продукцію, необхідну Росії для ведення війни в Україні. За словами розслідувачів, це невеликі логістичні й експедиторські компанії, які належать вихідцям з Росії. Назви компаній не розкривають, «оскільки вони не мають значного економічного впливу, а їхні власники ще не були засуджені за злочини».

 

Так, зокрема, компанія, розташована неподалік міста Лаппеенранти, відправила до Росії датчики, дизельні двигуни, паливні насоси та трансмісійне обладнання. Згодом ці товари виявляли в Україні у знищеній російській зброї та військовій техніці. За даними авторів розслідування, як мінімум два російські клієнти цієї компанії пов'язані з ФСБ – на сайті одного з них опубліковані листи подяки від російської спецслужби.

 

Фінські компанії також постачають до Росії обладнання, яке підходить для військових досліджень, розробки військової продуктів та розвідки. Наприклад, обладнання для аналізу сигналів, синтезатори частот, деталі для друкованих плат, оптичні пристрої та вольтметри.

 

Як йдеться у розслідуванні міністерства оборони Фінляндії, найчастіше ці фірми перевозили підсанкційну продукцію, необхідну російській армії, через треті держави – країни Балтії, Центральну Азію та Туреччину.

15.01.2024

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