Польський лікар намагався винести у черевику біозразок Саакашвілі.

Проте працівники спеціальної пенітенціарної служби Грузії не дозволили йому це зробити.

Один із польських лікарів, які оглядали 12 липня у клініці «Вівамед» у Тбілісі колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, був затриманий на виході при спробі винести біозразок пацієнта. Про це повідомив грузинський інформаційний портал Apsny з покликом на заяву міністра юстиції Грузії Раті Брегадзе, яку він зробив під час брифінгу. Дії польського медика міністр назвав «протизаконними».

«Ми закликаємо всіх утриматися від провокаційних та протизаконних дій. Виходячи з того, що польська амбасада була залучена до процесу прибуття польських лікарів до Грузії та була їхнім рекомендатором, звертаємось із проханням до міністра закордонних справ Грузії вислухати позицію амбасади у зв'язку з цим інцидентом», – сказав Брегадзе. За його словами, польський лікар намагався винести зразок, загорнутий у серветку, у взутому черевику.

Польські лікарі 12 липня протягом семи годин оглядали в палаті Саакашвілі та вийшли з клініки без жодних коментарів. Вони вже покинули Грузію.

З відповідною заявою вступила і Спеціальна пенітенціарна служба Грузії, у якій, зокрема, наголошувалося, що польським лікарям було надано право взяти біозразок Саакашвілі, «отриманий в офіційному порядку».

Експерти припускають, що польські медики засумнівалися в автентичності наданого офіційно біозразка, а тому вирішили взяти його самостійно на свій страх і ризик. Те, що біозразок у них відібрали, лише підтверджує ці підозри.

Нагадаємо, що польські лікарі прибули до Грузії за дорученням Європейської Унії. Міжнародна увага до стану здоров'я експрезидента Грузії була вкотре привернена після того, як Саакашвілі третього липня через відеозв'язок взяв участь у засіданні суду, який розглядає порушену проти нього справу про розгін мітингу в 2007 році, коли той був главою держави. Підсудний виглядав дуже слабким і виснаженим.

Саакашвілі таємно прибув до Грузії 29 вересня 2021 року. Першого жовтня його затримали у Тбілісі, після чого кинули до в'язниці у місті Руставі, де він оголосив голодування. У Грузії проти Саакашвілі порушено кілька кримінальних справ. Своє затримання експрезидент вважає незаконним, а звинувачення на свою адресу – сфальшованими.