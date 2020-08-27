Помер перший мер Львова Василь Шпіцер.

 

 

У четвер, 27 серпня, пішов з життя перший міський голова Львова з часу незалежності України, політик, письменник, публіцист, кандидат технічних наук Василь Шпіцер. Про це повідомив його племінник Андрій Шпіцер.

 

«Відійшов у вічність найдорожчий для мене чоловік – Василь Шпіцер.

Вуйко Василь замінив мені батька, став для мене, авторитетом, наставником, кумиром та прикладом – дороговказом у моєму житті. У найважчих питаннях я завжди звертався по його пораду і за його досвідом – неоціненним досвідом першого мера Львова за незалежної України, кандидата технічних наук, винахідника, політика, публіциста, письменника, дослідника, спортсмена з необмеженим позитивом, добрими очима та яскравою посмішкою.

Дякую за те, що Ви були в моєму житті. Царство небесне», – написав Андрій Шпіцер у соціальних мережах.

 

Чинний міський голова Львова висловив співчуття родині від усієї громади міста. «Велика втрата для рідних та всієї громади міста. Василь Іванович, як справжній батько, завжди відчував настрої львів'ян, щиро вболівав за наше місто та Україну. Ми всією громадою кажемо «Дякую!» за щирість, твердість та мудрість. Вічна пам’ять!» – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

 

ДЛЯ ДОВІДКИ:

 

Василь Шпіцер народився у 1947 році у селі Нижня Лукавиця Стрийського району на Львівщині. Закінчив Львівський політехнічний інститут за спеціальністю – інженер електронної техніки, навчався в аспірантурі Московського авіаційного інституту. Працював інженером Львівського науково-дослідного радіотехнічного інституту. Є автором та співавтором понад 50 наукових робіт, в тому числі 25 винаходів.

 

Наприкінці 80х років ХХ століття був громадським діячем, і брав активну участь у суспільних процесах, що передували проголошенню незалежності України. Зокрема, був делегатом установчого з'їзду, а потім членом президії Товариства української мови імені Шевченка у Києві, делегатом установчої конференції Народного руху у Львові у 1989 році. Також головував у Львівській обласній організації «Порозуміння».

 


У 1990 році Василь Шпіцер був обраний депутатом Львівської обласної та міської рад.

 


Головою Львівської міської ради та міськвиконкому працював у 1990 - 1994 роках. Йому належала ідея збудувати підземний трамвай, проте реалізувати її не вдалося.
У 1994 - 1995 роках працював начальником управління Львівської облдержадміністрації.

 

Василь Шпіцер є автором книг «Крайовий провідник Володимир Тимчій-«Лопатинський», «Рікою пам’яті», «Колаборанти», життєписів про митрата Андрія Білецького, отця-крилошанина Семена Шпіцера, воїна Української Повстанської Армії Петра Одинака та низки публіцистичних статей.

 

Фото пресслужби Львівської міської ради

 

19 серпня 2016 року указом Президента України № 336/2016 був нагороджений ювілейною медаллю «25 років незалежності України».

 


У 2017 році під час засідання урочистої сесії Львівської міськради з нагоди Дня міста Львова родині Шпіцерів: Василю, його дружині Наталії Тимчій та синові Юрію присвоїли почесне звання «Шляхетна львівська родина».

 

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