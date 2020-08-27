Помер перший мер Львова Василь Шпіцер.

У четвер, 27 серпня, пішов з життя перший міський голова Львова з часу незалежності України, політик, письменник, публіцист, кандидат технічних наук Василь Шпіцер. Про це повідомив його племінник Андрій Шпіцер.

«Відійшов у вічність найдорожчий для мене чоловік – Василь Шпіцер.

Вуйко Василь замінив мені батька, став для мене, авторитетом, наставником, кумиром та прикладом – дороговказом у моєму житті. У найважчих питаннях я завжди звертався по його пораду і за його досвідом – неоціненним досвідом першого мера Львова за незалежної України, кандидата технічних наук, винахідника, політика, публіциста, письменника, дослідника, спортсмена з необмеженим позитивом, добрими очима та яскравою посмішкою.

Дякую за те, що Ви були в моєму житті. Царство небесне», – написав Андрій Шпіцер у соціальних мережах.

Чинний міський голова Львова висловив співчуття родині від усієї громади міста. «Велика втрата для рідних та всієї громади міста. Василь Іванович, як справжній батько, завжди відчував настрої львів'ян, щиро вболівав за наше місто та Україну. Ми всією громадою кажемо «Дякую!» за щирість, твердість та мудрість. Вічна пам’ять!» – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.