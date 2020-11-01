Другий тур виборів міського голови у Львові відбудеться 22 листопада.

Міська територіальна виборча комісія призначила другий тур виборів голови Львівської об’єднаної територіальної громади на 22 листопада. Про це повідомив керівник міської ТВК Ігор Сліпецький.
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У другому турі візьмуть участь чинний мер Львова Андрій Садовий та ексголова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка.
Згідно з остаточними результатами першого туру, Садовий набрав 91 131 голос (40,09%), Синютка – 70 682 голоси (31,1%). Явка виборців у першому турі становить 39,47%.
Решта голосів виборців розподілилися наступним чином:
Руслан Кошулинський – 9,75% (22 169);
Ярослав Рущишин – 4,68% (10 639);
Ігор Зінкевич – 3,39% (7702);
Ігор Васюник – 2,96% (6720);
Юлія Гвоздович – 2,28% (5179)
Тарас Кльофа – 1,63% (3708)
01.11.2020