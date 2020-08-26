Український уряд запровадив заборону на в'їзд іноземців.

Кабінет Міністрів України до 28 вересня закрив кордони для іноземних громадян.

Таке рішення ухвалили на засіданні уряду України в середу в Києві, повідомила інформаційна аґенція "Інтерфакс-Україна".

Зі слів міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, це обмеження не стосуватиметься осіб, які мають дозвіл на проживання, є членами міжнародних і гуманітарних місій, тим, хто в'їжджає в країну транзитом, є водіями вантажних транспортних засобів, інструкторами держав-членів НАТО, культурними діячами, які мають запрошення від закладів культури, а також низці інших категорій осіб.

Обмеження почнуть діяти з 0:00 29 серпня.

Міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов уточнив, що обмеження на в'їзд не поширюватимуться на осіб, які:

- переміщуються територією України транзитом і мають документи, що підтверджують виїзд за кордон упродовж двох діб;

- навчаються в навчальних закладах України;

- проходять військову службу на території України;

- є працівниками дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їхніх сімей, або які прибувають на запрошення Міністерства закордонних справ України;

- є водіями або членами екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, членами екіпажів повітряних, морських і річкових суден, членами бригад потягів і локомотивних;

- є інструкторами збройних сил держав-членів НАТО і держав-учасників програми НАТО "Партнерство заради миру", які беруть участь у заходах із підготовки підрозділів Збройних сил України або прибувають на запрошення Міністерства оборони України;

- є діячами культури, котрі прибувають на запрошення закладів культури разом з однією особою, яка супроводжує кожного з них;

- прибувають для участі в офіційних спортивних змаганнях, що відбуваються на території України, та особи, які їх супроводжують;

- є особами, що здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації;

- котрі прибувають на лікування до закладів охорони здоров'я України.