Український уряд запровадив заборону на в'їзд іноземців.

Кабінет Міністрів України до 28 вересня закрив кордони для іноземних громадян.
Таке рішення ухвалили на засіданні уряду України в середу в Києві, повідомила інформаційна аґенція "Інтерфакс-Україна".
Зі слів міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, це обмеження не стосуватиметься осіб, які мають дозвіл на проживання, є членами міжнародних і гуманітарних місій, тим, хто в'їжджає в країну транзитом, є водіями вантажних транспортних засобів, інструкторами держав-членів НАТО, культурними діячами, які мають запрошення від закладів культури, а також низці інших категорій осіб.
Обмеження почнуть діяти з 0:00 29 серпня.
Міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов уточнив, що обмеження на в'їзд не поширюватимуться на осіб, які:
- переміщуються територією України транзитом і мають документи, що підтверджують виїзд за кордон упродовж двох діб;
- навчаються в навчальних закладах України;
- проходять військову службу на території України;
- є працівниками дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їхніх сімей, або які прибувають на запрошення Міністерства закордонних справ України;
- є водіями або членами екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, членами екіпажів повітряних, морських і річкових суден, членами бригад потягів і локомотивних;
- є інструкторами збройних сил держав-членів НАТО і держав-учасників програми НАТО "Партнерство заради миру", які беруть участь у заходах із підготовки підрозділів Збройних сил України або прибувають на запрошення Міністерства оборони України;
- є діячами культури, котрі прибувають на запрошення закладів культури разом з однією особою, яка супроводжує кожного з них;
- прибувають для участі в офіційних спортивних змаганнях, що відбуваються на території України, та особи, які їх супроводжують;
- є особами, що здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації;
- котрі прибувають на лікування до закладів охорони здоров'я України.
26.08.2020