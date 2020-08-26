НАТО спростувало твердження про нарощування сил поблизу кордонів Білорусі.

Генсек Альянсу закликав владу Білорусі не використовувати НАТО як пугало чи виправдання насильства.

 

 

Голова Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберґ, виступаючи в Берліні у середу 26 серпня в кулуарах зустріччі міністрів оборони Європейської Унії, застеріг офіційний Мінськ від спроб використовувати НАТО як привід для репресій проти опозиції. «Ми бачимо спроби режиму використовувати НАТО як виправдання або привід для розправи над демонстрантами в країні, для застосування насильства проти людей. Це абсолютно неправильно і невиправдано, тому що жодного нарощування сил НАТО в реґіоні немає», – запевнив він.

 

Таким чином Столтенберґ відповів на слова президента Білорусі Олександра Лукашенка про необхідність привести війська у повну бойову готовність і перекинути їх до західних кордонів. «Ми бачимо серйозне ворушіння військ НАТО в безпосередній близькості від наших кордонів на території Польщі і Литви», – заявив білоруський лідер 22 серпня під час відвідин Гожського полігону у Гродні.

 

Столтенберґ також закликав білоруську владу провести вільні і чесні вибори в країні. Про це повідомило видання Deutschland Today.

 

Окрім того, Столтенберґ заявив, що Північноатлантичний Альянс долучається до вимог чесно й ретельно розслідувати отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального. «Те, що нам зараз потрібно, – це прозоре розслідування того, що сталося», – заявив він. За словами генсека НАТО, немає жодних причин ставити під сумнів висновки лікарів берлінської клініки Charite, котрі раніше заявили про отруєння політика. Столтенберґ вважає за необхідне, щоб винні в цьому злочині були притягнуті до відповідальності.

26.08.2020

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