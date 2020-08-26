Галицькі хроніки COVID-19: 26 серпня.

 

Станом на 09:00 26 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 26985 хворих на COVID-19. За минулу добу – 519 нових випадків: 167 – на Івано-Франківщині, 171 – на Львівщині (провели 1203 ПЛР-тести) та 181 – на Тернопіллі.

 


За минулу добу зафіксовано вісім летальних випадків: троє людей померло на Львівщині, четверо – на Івано-Франківщині, і одна – на Тернопільщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини становить 2,3%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

26 сепня (09:00):  5 104 випадки, 181 новий

м. Тернопіль – 44 особи

Бережанський район – 18 осіб

Борщівський район – 8 осіб

Бучацький район – 28 осіб

Гусятинський район – 21 особа

Збаразький район – 4 особи

Заліщицький район – 10 осіб

Козівський район – 2 особи

Кременецький район – 3 особи

Лановецький район – 2 особи

Монастириський район – 21 особа

Підволочиський район – 2 особи

Теребовлянський район – 1 особа

Тернопільський район – 7 осіб

Чортківський район – 11 осіб

Шумський район – 2 особи

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

26 серпня (09:00): 13560 випадків, 171 новий

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

26 серпня (09:00): 8 321 випадок, 167 нових

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 26 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. 

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

26.08.2020

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