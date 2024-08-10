Тернопіль запрошує на святкування Дня міста. Вперше за новим календарем.

 

Традиційно День міста Тернополя відзначається в день християнського свята Успіння пресвятої Богородиці, яке є храмовим празником у місті. Цьогоріч вперше у зв'язку з переходом на новоюліанський календар це буде 15 серпня.  


У Тернопільській міськраді повідомили, що з нагоди свята у місті відбудуться культурні та спортивні заходи. Серед запланованого: урочистості з вшанування захисників і захисниць України, безкоштовні екскурсії, кавер-концерт, благодійний концерт на підтримку ЗСУ, виставки-інсталяції, фестиваль "Адаптивні види спорту", турніри та інше.

 

Заходи до Дня міста Тернополя 15 серпня 2024:

 

09:00 - урочистості з вшанування Захисників і Захисниць України в рамках 484-ї річниці Дня міста Тернополя.        

Локація: Майдан Волі.

 

10:00 - молебень із вшанування пам’яті всіх загиблих Героїв України.

Локація: Микулинецьке кладовище/Пантеон Героїв України.

 

10:00 - Турнір з баскетболу 3х3 "TE BASKET 2024".       

Локація: Парк Тараса Шевченка.

 

10:00 - безкоштовна екскурсія "Таємниці Старого Замку".

Локація: вул. Михайла Грушевського, 2/збір біля туристично-інформаційного центру.

 

10:30 - з нагоди Дня міста Тернополя для жителів та гостей громади безкоштовний перегляд фільму "Загін Супергероїв".

Локація: вул. Івана Франка, 8

 

11:00 - Божественна літургія та подячний молебень за мир в Україні.

Локація: вул. Князя Василя Костянтина Острозького, 55/Церква Успіння Пресвятої Богородиці.

 

13:00 - кавер-концерт Муніципального Галицького камерного оркестру.         

Локація: вул. Петра Конашевича-Сагайдачного/літня сцена біля пам’ятника Івана Франка.

 

13:00 – виставка-інсталяція просто неба "День міста: дата, наповнена змістом".

Локація: вул. Петра Конашевича-Сагайдачного.

 

14:00 - Фестиваль "Тернопіль спортивний".          

Локація: Парк Тараса Шевченка

 

14:00 – Фестиваль "Адаптивні види спорту".

Локація: Парк Тараса Шевченка

 

14:00 - вручення сертифікатів кращим випускникам закладів освіти за підсумками національного мультипредметного тесту у 2024 році.

Локація: вул. Петра Конашевича-Сагайдачного/літня сцена біля пам’ятника І. Франка.

 

15:00 - відкриття нової зірки на "Алеї Зірок" Тернополя - Зірка Родинам Героїв.

Локація: вул. Петра Конашевича-Сагайдачного.

 

16:00 - простір емоційного розвантаження та розвитку мешканців громади.

Локація: сквер по вул. В’ячеслава Чорновола.

 

16:30 - церемонія нагородження кращих тернополян з нагоди 484-ї річниці Дня міста Тернополя та вручення міської літературної  премії імені Михайла Левицького.

Локація: бульвар Тараса Шевченка, 27/Український Дім.

 

17:00 - відкриття фестивалю вуличних мистецтв "Твій SТART".

Локація: Театральний майдан.

 

17:00 - благодійний концерт на підтримку ЗСУ учнів та викладачів Тернопільської музичної школи №2 ім. М. Вербицького.

Локація: вул. Володимира Великого/Церква Святого Апостола Петра.

 

17:30 - костюмована екскурсія «Тернопільські замальовки».

Локація: вул. Грушевського, 2/збір біля туристично-інформаційного центру.

 

18:00 - музична платформа в рамках фестивалю вуличних мистецтв "Твій SТART" від Тернопільської музичної школи №1 ім. В. Барвінського.

Локація: вул. Петра-Конашевича Сагайдачного/біля пам’ятника Івана Франка.

 

19:00 - мистецько-патріотичний концерт на підтримку ЗСУ «Ми єдині» за участі Палацу культури "Березіль", Центру творчості дітей та юнацтва.

Локація: Парк Тараса Шевченка/Літня естрада.

 

19:00 - благодійний концерт на підтримку ЗСУ Муніципального духового оркестру "Оркестра Волі".

Локація:Парк Тараса Шевченка/Набережна ставу біля причалу катерів.

 

20:00 - літературно-акустичний вечір "Повернись живим"/ вечір музики та літератури. Презентація Артбуку "Обличчя сучасних Героїв".

Локація: вул. Петра-Конашевича Сагайдачного/біля Арт-конструкції "Дякую Вам, Герої".

10.08.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Чи існує небезпека громадянської війни в Британії?
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
​За останні дні Британія пережила масові безлади на вулицях своїх міст давно не баченого масштабу. Дехто назвав це ледь не громадянською війною. Чи дійсно була така небезпека?
09.08.24 | | У світі
Український лицар Курбас (6)
Василь Бартовщук
У ХХІ ст. європейський театр робить те, що пропонував і впроваджував Курбас. Він — світло українського театру, яке нам підсвічуватиме ще не один десяток років, він натхнення, яке щодня надихає тисячі режисерів. Бо геній Курбаса невичерпний!
08.08.24 | | Штука
Феномен Кассандри в інтермедіальній перспективі
Світлана Маценка
Проєкт «Кассандра інтермедіальна» ґрунтується на засадах новітнього культурологічно орієнтованого літературознавства. Його міжмистецька складова стосується й об’єкту дослідження (міфологічного образу Кассандри в літературі, філософії та мистецтві), й самого дослідницького методу.
07.08.24 | | Штука
F-16 з вирію
Юрко ТИМЧУК
Silly Season називають липень-серпень англійці – «дурна пора року»: якщо і є новини, то не дуже розумні. Американці ж кажуть «сезон повільних новин». В Україні все трохи не так
06.08.24 | | Україна
«Тартюф»: археологія однієї обіцянки
Олексій Паляничка
У виставі піднімається питання моральної корупції, коли шлях до влади встелений удаваними щирістю, скромністю, побожністю, любовʼю до Батьківщини, повагою до людей тощо. Та все ж кінець завершується проявом диктатури. Це можна сприймати як застереження.
06.08.24 | | Штука
Прощання й повернення Баттерфляй
Микола Рябчук
Про фільми Олега Фіалка – що хоч і не належав до українського "короткого списку" кінорежисерів, але й "довгий список" ніколи не був надто довгим
05.08.24 | | Штука
Чи перетиналися дороги Марії Слободівної-Крушельницької та Марії Заньковецької?
Євген Нахлік
Ця легенда кочує з видання до видання
05.08.24 | | Минуле
«Уточнюйте значення слів...» (4)
Андрій Содомора
Простір  – це безмежжя. У тому розумінні – щось чуже людині, він не шириться навсібіч, а навпаки – зусібіч налягає на ту точку, бере її у свої холодні обійми
05.08.24 | | Дискурси

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.