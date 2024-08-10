Тернопіль запрошує на святкування Дня міста. Вперше за новим календарем.

Традиційно День міста Тернополя відзначається в день християнського свята Успіння пресвятої Богородиці, яке є храмовим празником у місті. Цьогоріч вперше у зв'язку з переходом на новоюліанський календар це буде 15 серпня.
У Тернопільській міськраді повідомили, що з нагоди свята у місті відбудуться культурні та спортивні заходи. Серед запланованого: урочистості з вшанування захисників і захисниць України, безкоштовні екскурсії, кавер-концерт, благодійний концерт на підтримку ЗСУ, виставки-інсталяції, фестиваль "Адаптивні види спорту", турніри та інше.
Заходи до Дня міста Тернополя 15 серпня 2024:
10.08.2024
09:00 - урочистості з вшанування Захисників і Захисниць України в рамках 484-ї річниці Дня міста Тернополя.
Локація: Майдан Волі.
10:00 - молебень із вшанування пам’яті всіх загиблих Героїв України.
Локація: Микулинецьке кладовище/Пантеон Героїв України.
10:00 - Турнір з баскетболу 3х3 "TE BASKET 2024".
Локація: Парк Тараса Шевченка.
10:00 - безкоштовна екскурсія "Таємниці Старого Замку".
Локація: вул. Михайла Грушевського, 2/збір біля туристично-інформаційного центру.
10:30 - з нагоди Дня міста Тернополя для жителів та гостей громади безкоштовний перегляд фільму "Загін Супергероїв".
Локація: вул. Івана Франка, 8
11:00 - Божественна літургія та подячний молебень за мир в Україні.
Локація: вул. Князя Василя Костянтина Острозького, 55/Церква Успіння Пресвятої Богородиці.
13:00 - кавер-концерт Муніципального Галицького камерного оркестру.
Локація: вул. Петра Конашевича-Сагайдачного/літня сцена біля пам’ятника Івана Франка.
13:00 – виставка-інсталяція просто неба "День міста: дата, наповнена змістом".
Локація: вул. Петра Конашевича-Сагайдачного.
14:00 - Фестиваль "Тернопіль спортивний".
Локація: Парк Тараса Шевченка
14:00 – Фестиваль "Адаптивні види спорту".
Локація: Парк Тараса Шевченка
14:00 - вручення сертифікатів кращим випускникам закладів освіти за підсумками національного мультипредметного тесту у 2024 році.
Локація: вул. Петра Конашевича-Сагайдачного/літня сцена біля пам’ятника І. Франка.
15:00 - відкриття нової зірки на "Алеї Зірок" Тернополя - Зірка Родинам Героїв.
Локація: вул. Петра Конашевича-Сагайдачного.
16:00 - простір емоційного розвантаження та розвитку мешканців громади.
Локація: сквер по вул. В’ячеслава Чорновола.
16:30 - церемонія нагородження кращих тернополян з нагоди 484-ї річниці Дня міста Тернополя та вручення міської літературної премії імені Михайла Левицького.
Локація: бульвар Тараса Шевченка, 27/Український Дім.
17:00 - відкриття фестивалю вуличних мистецтв "Твій SТART".
Локація: Театральний майдан.
17:00 - благодійний концерт на підтримку ЗСУ учнів та викладачів Тернопільської музичної школи №2 ім. М. Вербицького.
Локація: вул. Володимира Великого/Церква Святого Апостола Петра.
17:30 - костюмована екскурсія «Тернопільські замальовки».
Локація: вул. Грушевського, 2/збір біля туристично-інформаційного центру.
18:00 - музична платформа в рамках фестивалю вуличних мистецтв "Твій SТART" від Тернопільської музичної школи №1 ім. В. Барвінського.
Локація: вул. Петра-Конашевича Сагайдачного/біля пам’ятника Івана Франка.
19:00 - мистецько-патріотичний концерт на підтримку ЗСУ «Ми єдині» за участі Палацу культури "Березіль", Центру творчості дітей та юнацтва.
Локація: Парк Тараса Шевченка/Літня естрада.
19:00 - благодійний концерт на підтримку ЗСУ Муніципального духового оркестру "Оркестра Волі".
Локація:Парк Тараса Шевченка/Набережна ставу біля причалу катерів.
20:00 - літературно-акустичний вечір "Повернись живим"/ вечір музики та літератури. Презентація Артбуку "Обличчя сучасних Героїв".
Локація: вул. Петра-Конашевича Сагайдачного/біля Арт-конструкції "Дякую Вам, Герої".