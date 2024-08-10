Тернопіль запрошує на святкування Дня міста. Вперше за новим календарем.

Традиційно День міста Тернополя відзначається в день християнського свята Успіння пресвятої Богородиці, яке є храмовим празником у місті. Цьогоріч вперше у зв'язку з переходом на новоюліанський календар це буде 15 серпня.



У Тернопільській міськраді повідомили, що з нагоди свята у місті відбудуться культурні та спортивні заходи. Серед запланованого: урочистості з вшанування захисників і захисниць України, безкоштовні екскурсії, кавер-концерт, благодійний концерт на підтримку ЗСУ, виставки-інсталяції, фестиваль "Адаптивні види спорту", турніри та інше.

Заходи до Дня міста Тернополя 15 серпня 2024: