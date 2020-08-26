Байден пообіцяв надати Україні летальну озброю, щойно стане президентом.

Він також скритикував Трампа за спробу шантажувати Україну військовою допомогою.

 

 

Кандидат від Демократичної партії у президенти США Джо Байден обіцяє посприяти тому, щоб Україна отримала додаткове летальне озброєння, у разі його перемоги на виборах. Про це він заявив у вітальному зверненні з нагоди 29 річниці Незалежності України, опублікованому на офіційній сторінці його виборчої кампанії.

 

«Як президент, я дам зрозуміти Кремлю, що вони мусять закінчити свою аґресію та окупацію України. Адміністрація Байдена-Гарріс (сенаторку-афроамериканку Камалу Гарріс Байден запросив стати віцепрезиденткою в його майбутній адміністрації, – ред.) переконана, що Україна отримає необхідну економічну та військову підтримку, в тому числі смертоносне озброєння. Водночас я закликаю Україну проводити важливі реформи, які є життєво необхідними для її успіху», – наголосив Байден у зверненні.

 

Окрім того, кандидат у президенти США привітав відвагу та відданість України у намаганні стати в один ряд із демократичними країнами та захистити себе від російської агресії.  «Як співголова групи підтримки України в Сенаті, я гордий підтримати ці зусилля та очолити роботу Сенату з надання додаткової допомоги Україні», – сказав він.
 

Адміністрацію президента Барака Обами, в якій Джо Байден вісім років був віцепрезидентом, республіканці критикують саме за відмову надати Україні летальну зброю. Оборонне озброєння, зокрема протитанкові установки Javelin, Україна отримала вже від адміністрації чинного президента Дональда Трампа. 2018 року Байден зізнався, що два роки вмовляв Обаму надати Україні зброю.

 

Тим не менше, Байден не проминув шансу скритикувати чинного главу Білого дому за надмірну прихильність до Росії та нехтуваннями інтересами України. «Президент Трамп відмовляється протистояти Володимиру Путіну щодо нападів Росії на Україну, які не припиняються. Він навіть кілька разів наполягав на тому, що Крим по праву є російською територією. Він зволікав зі життєво важливою ​​військовою допомогою, намагаючись примусити Президента України Зеленського втручатися у президентські вибори в США 2020 року. Він відмовився від професійних дипломатів у творенні політики щодо України і неодноразово ставив свої особисті інтереси над інтересами Сполучених Штатів», – наголосив ексвіцепрезидент.

 

Нагадаємо, що вибори президента США відбудуться третього листопада. Змагатись за крісло глави Білого дому будуть чинний президент Дональд Трамп та колишній віцепрезидент Джо Байден.

26.08.2020

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