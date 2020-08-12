Байден має намір взяти афроамериканку собі за віцепрезидентку.

Йдеться про сенаторку Камалу Гарріс, котра ще недавно гостро критикувала Байдена.

 

 

Потенційний кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден номінував сенаторку США від штату Каліфорнія афроамериканку Камалу Гарріс (Kamala Harris) на посаду віцепрезидентки. Як повідомила інформаційна аґенція Reuters, про це своє рішення політик повідомив увечері у вівторок, 11 серпня.

 

«З великою честю оголошую, що я вибрав Камалу Гарріс – безстрашну борчиню за права простих людей і одну з найкращих державних діячок нашої країни – кандидткою на посаду віцепрезидентки», – написав Байден на своїй сторінці в Twitter.

 

Тож у разі перемоги Байдена на виборах 55-річна Гарріс може стати першою в американській історії жінкою і афроамериканкою на посаді віцепрезидентки. Перед тим, як у 2017 році потрапити до Сенату США, Гарріс була генеральною прокуроркою Каліфорнії. Вона також висувала свою кандидатуру в президенти на первинних виборах, але зазнала невдачі, однак привернула увагу тим, що різко критикувала Джо Байдена в той період.

 

Вибір Байдена вже встиг схвалити колишній президент США Барак Обама. Він зазначив, що Гарріс «найкраще пасує для цієї роботи». «Коли в Овальному кабінеті ти зіткнешся з найважчими проблемами, і те рішення, яке ти ухвалиш, вплине на життя і дійсність всієї країни, тобі потрібен поруч хтось, здатний давати оцінку і мати характер для ухвалення правильного рішення», – зазначив Обама.

 

Тим часом виборчий штаб Дональда Трампа так прокоментував вибір Байдена: «Не так давно Камала Гарріс називала Джо Байдена расистом і вимагала від нього вибачень, яких вона так і не отримала. Очевидно, що нещира Камала відмовиться від своїх переконань, а також поховає свою репутацію прокурорки, щоб заспокоїти налаштованих проти поліції екстремістів, котрі контролюють Демократичну партію».

 

12.08.2020

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