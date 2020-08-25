Галицькі хроніки COVID-19: 25 серпня.

Станом на 09:00 25 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 25 103 хворих на COVID-19. За минулу добу – 473 нових випадків: 179 – на Івано-Франківщині, 136 – на Львівщині (провели 564 ПЛР-тести) та 158 – на Тернопіллі (проведено 377 ПЛР-досліджень).
За минулу добу зафіксовано 12 летальних випадків: шестеро людей померло на Львівщині, четверо – на Івано-Франківщині і ще двоє – на Тернопільщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини становить 2,3%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
25 серпня (09:00): 4923 випадки, 158 нових
(за даними ДУ "Тернопільський ОЛЦ" – 154 нові випадки)
м. Тернопіль – 48 осіб
Бережанський район – 8 осіб
Борщівський район – 5 осіб
Гусятинський район – 15 осіб
Заліщицький район – 12 осіб
Збаразький район – 6 осіб
Зборівський район – 1 особа
Козівський район – 10 осіб
Лановецький район – 3 особи
Монастириський район – 1 особа
Підволочиський район – 4 особи
Підгаєцький район – 1 особа
Теребовлянський район – 7 осіб
Тернопільський район – 2 особи
Чортківський район – 30 осіб
Шумський район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
25 серпня (09:00): 13 389 випадків, 136 нових
м. Львів – 79 осіб
Городоцький район – 8 осіб
Дрогобицький район – 8 осіб
Жидачівський район – 1 особа
Жовківський район – 10 осіб
Золочівський район – 1 особа
Кам'янка-Бузький район – 1 особа
Мостиський район – 1 особа
Перемишлянський район – 3 особи
Пустомитівський район – 8 осіб
Самбiрський район – 10 осіб
Старосамбірський район – 3 особи
Яворівський район – 3 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
25 серпня (09:00): 8154 випадки, 179 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 25 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.25.08.2020