Галицькі хроніки COVID-19: 25 серпня.

Станом на 09:00 25 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 25 103 хворих на COVID-19. За минулу добу – 473 нових випадків: 179 – на Івано-Франківщині, 136 – на Львівщині (провели 564 ПЛР-тести) та 158 – на Тернопіллі (проведено 377 ПЛР-досліджень).

За минулу добу зафіксовано 12 летальних випадків: шестеро людей померло на Львівщині, четверо – на Івано-Франківщині і ще двоє – на Тернопільщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини становить 2,3%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

25 серпня (09:00): 4923 випадки, 158 нових

(за даними ДУ "Тернопільський ОЛЦ" – 154 нові випадки)

м. Тернопіль – 48 осіб

Бережанський район – 8 осіб

Борщівський район – 5 осіб

Гусятинський район – 15 осіб

Заліщицький район – 12 осіб

Збаразький район – 6 осіб

Зборівський район – 1 особа

Козівський район – 10 осіб

Лановецький район – 3 особи

Монастириський район – 1 особа

Підволочиський район – 4 особи

Підгаєцький район – 1 особа

Теребовлянський район – 7 осіб

Тернопільський район – 2 особи

Чортківський район – 30 осіб

Шумський район – 1 особа

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

25 серпня (09:00): 13 389 випадків, 136 нових

м. Львів – 79 осіб

Городоцький район – 8 осіб

Дрогобицький район – 8 осіб

Жидачівський район – 1 особа

Жовківський район – 10 осіб

Золочівський район – 1 особа

Кам'янка-Бузький район – 1 особа

Мостиський район – 1 особа

Перемишлянський район – 3 особи

Пустомитівський район – 8 осіб

Самбiрський район – 10 осіб

Старосамбірський район – 3 особи

Яворівський район – 3 особи

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

25 серпня (09:00): 8154 випадки, 179 нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 25 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.