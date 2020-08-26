Вибори міського голови Львова: перші шестеро.

25 жовтня в Україні відбудуться місцеві вибори. Вони проходитимуть на новій адміністративно-територіальній основі. Мешканці Львова та довколишніх сіл, які увійшли до Львівської ОТГ, обиратимуть голову об'єднаної громади. Про намір брати участь у виборах на посаду голови Львівської ОТГ вже заявили шестеро кандидатів, з якими ми познайомимо вас нижче. Втім, ще кілька осіб, як-от колишній голова Львівської ОДА Олег Синютка, ексзаступник Голови ВРУ Руслан Кошулинський чи ексзаступник голови ЛОР Володимир Гірняк, попри відсутність офіційного зголошення на участь у виборах, де-факто вже розпочали активну кампанію, про що свідчить бодай наявність їхньої візуальної реклами на вулицях міста.

У вівторок, 25 серпня, Українська Галицька партія висунула на посаду голови Львівської ОТГ 33-річну депутатку Львівської міської ради Юлію Гвоздович, яка очолює постійну депутатську комісію законності, депутатської діяльності та свободи слова.

Фото: facebook.com/julia.hvozdovych

Діючий міський голова Львова Андрій Садовий заявив про намір знову балотуватися на посаду голови Львівської ОТГ 19 серпня, акурат в день своїх 52-х уродин. Про це він повідомив у відеозверненні, опублікованому у соціальних мережах.

Фото: прес-служба Львівської міської ради

20 серпня 52-річний народний депутат від партії «Голос» Ярослав Рущишин під час зустрічі-знайомства львів’ян з командою місцевого осередку партії заявив, що балотуватиметься у мери Львова. Раніше, 17 липня, про цей намір він також заявляв під час прямого ефіру на «Радіо Свобода».

Фото: www.facebook.com/rushchyshyn.yaroslav

Колишній народний депутат 51-річний Ігор Васюник заявив про намір брати участь у виборах на посаду голови Львівської ОТГ 17 червня.

Фото: www.facebook.com/IhorVasyunyk

12 серпня офіційно зголосили на вибори міського голови у Львові відомого архітектора Ігоря Кузьмака (55 років), що кандидуватиме від партій Народний Рух України та Ридикальна партія Олега Ляшка.

Ще у березні, за пів року до офіційного старту виборчої кампанії, стало відомо, що 45-річний народний депутат, співголова депутатської групи «За майбутнє» Тарас Батенко братиме участь у виборах міського голови Львова. Про це повідомили в партії УКРОП на Львівщині.

Фото: прес-служба УКРОП

Додамо, за результами соціологічного дослідження, оприлюдненого компанією «Соцінформ» 21 серпня, лідерами електорального рейтингу у Львівській ОТГ є Андрій Садовий, за якого готові проголосувати 37,4% виборців ОТГ; 50-річний голова секретаріату Всеукраїнського об’єднання «Свобода», нардеп VII скликання Руслан Кошулинський (18,6%) та 50-річний колишній голова Львівської облдержадміністрації, народний депутат IX скликання від партії «Європейська солідарність» Олег Синютка (15,4%).



Серед потенційних кандидатів, за яких готові голосувати мешканці Львівської ОТГ, є також 37-річний депутат Львівської міської ради, лідер партії «Варта» Ігор Зінкевич (9,7%); 43-річний заступник голови Львівської обласної ради, член політичної партії «Громадянська позиція» Володимир Гірняк (5,3%); згадувані Ігор Васюник (4,2%) та Ярослав Рущишин (3,2%), 36-річний безпартійний, громадський діяч Назарій Брезіцький (2,5%) та 42-річна громадська діячка, народна депутатка VIII скликання Оксана Юринець (1,7%).

Нагадаємо, Кабмін затвердив склад Львівської ОТГ 27 травня. Уряд проголосував за об'єднання Львова із майже 20 сусідніми населеними пунктами. До ОТГ мають увійти 11 громад: Львівська, Брюховицька, Винниківська, Грибовицька, Грядівська, Дублянська, Зашківська, Лисиничівська, Малехівська, Рудненська та Рясне-Руська.