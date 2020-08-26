Вибори міського голови у Франківську: хто змагатиметься з Марцінківим.

Публічно про наміри брати участь у виборах міського голови Івано-Франківська, які відбудуться 25 жовтня, потенційні кандидати прямо наразі не заявляли. Схоже, очікують офіційного старту передвиборчої кампанії 5 вересня. Проте активності місцевих осередків партій, поява політичної реклами на білбордах та останні заміри електоральних настроїв в Івано-Франківську показують, що за мерське крісло можуть змагатиметься щонайменше п’ять кандидатів.

Соціологічні опитування свідчать, що фаворитом передвиборчих перегонів є діючий міський голова Руслан Марцінків. За даними соціологічної групи «Рейтинг», яка опублікувала своє дослідження 17 серпня, 90% опитаних франківчан позитивно оцінюють його діяльність на посаді мера. Віддати свої голоси за нього на виборах готові 88% опитаних.

Фото: galka.if.ua

Опосередковано Руслан Марцінків уже заявив у пресі, що готується до виборів. В інтерв’ю «Главкому» 16 липня він пояснив, що йде на вибори від громадської організації «Команда Марцінківа», яка була зареєстрована у червні 2019 року і співзасновником та керівником якої став родич мера Роман Марцінків.

При цьому міський голова залишається активним членом ВО «Свобода». «Свобода» і «Команда Марцінківа» йдуть на вибори спільно. Ми перемогли на виборах до парламенту. Наша представниця Оксана Савчук сьогодні є народною депутаткою. «Команда Марцінківа» існує на рівні Івано-Франківська. На всеукраїнському рівні ми – єдина «Свобода». Схожа історія в мера Тернополя Сергія Надала», – прокоментував Марцінків.

Відповідно до результатів згадуваного соцопитування, як потенційного кандидата в Івано-Франківську також розглядають народного депутата VII і VIII скликань Олександра Шевченка, який торік балотувався у президенти України від партії «УКРОП». Він балотувався на міського голову Івано-Франківська у 2015 році, проте не пройшов у другий тур. Згідно з соціологічним дослідженням групи «Рейтинг», Шевченка готові підтримати 4,8% опитаних жителів Івано-Франківська.

Партія «Слуга народу» 12 серпня представила лідерів виборчих штабів на Івано-Франківщині. Головою Івано-Франківського міського штабу став Олександр Богачов. Місцеві аналітики вважають, що саме він може взяти участь у мерських перегонах.

Фото: www.facebook.com/sluganarodu.if

Під час виборів до парламенту 2019 року між засновником та колишнім директором гірськоглижного курорту «Буковель» Олександром Шевченком та юристом Олександром Богачовим, якого пов’язують із місцевим будівельним бізнесом, стався конфлікт. Шевченко записав відеозвернення до Президента Володимира Зеленського, в якому звинуватив у нападі політичних конкурентів — оточення ймовірного кандидата від партії «Слуга народу» Олександра Богачова. Богачов заперечував ці звинувачення. Пізніше Шевченко зняв кандидатуру із парламентських виборів.

Фото: galka.if.ua

Ймовірними кандидатами на посаду міського голови Івано-Франківська також називають голову фракції «Європейської Солідарності» у міській раді Петра Шкутяка, представника депутатської групи «За Майбутнє» Володимира Олійника. Про їхню проактивну позицію в Івано-Франківську наразі свідчить поява на білбордах міста в останні тижні.

Фото: galka.if.ua