Кабінет Міністрів пропонує пролонґувати карантин до листопада.

Уряд вийшов із пропозицією пролонґувати термін офіційного карантину в Україні до листопада.

Про це йшлося під час селекторної наради в Офісі Президента, поінформувала прес-служба ОП.

"В Україні за минулу добу зафіксовано понад 1,6 тис. нових хворих на COVID-19, у зв’язку з чим Кабінет Міністрів пропонує продовжити карантин до 1 листопада", – повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Через негативну динаміку захворюваності Володимир Зеленський підтримав необхідність вжиття превентивних заходів. Зокрема, впровадження заборони на роботу нічних клубів, проведення концертів. "Але карантин має залишатися адаптивним та необтяжливим для підприємців. Малий і середній бізнес повинен мати можливість правильно організувати роботу в нових умовах", – закликав Зеленський.

Під час наради також обговорили способи проведення виборів в умовах пандемії. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов зазначив, що до передвиборчого процесу по всій країні задіють орієнтовно 500 тисяч працівників виборчих комісій різних рівнів. Їх слід забезпечити масками та іншими засобами індивідуального захисту.

У липні Президент України Володимир Зеленський закликав уряд: продовжувати карантин не довше як на місяць.