"Всі втомилися": Зеленський просить не розтягувати карантин.

Президент України Володимир Зеленський закликав представників уряду продовжувати карантин не довше, ніж на місяць і зробити його адаптивнішим.

Про це йшлося під час наради в ОП, повідомила пресова служба Банкової.

"Не треба поспішати з продовженням карантину надовго, треба діяти за розвитком ситуації. Всі вже втомилися від цього карантину. Потрібні чіткі рамки, як ми його продовжимо, щоб у людей були можливості для життя в безпеці, щоб міг функціонувати бізнес, щоб економіка не стояла на паузі. Тому спочатку продовжуємо на місяць, але не довше", – сказав керівник держави.

Натомість міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що вже розроблено постанову зі змінами щодо існування карантину в Україні в цілому. Згідно з цим документом, регіони поділять на чотири зони – "зелену", "жовту", "помаранчеву" та "червону", де діятимуть чіткі критерії щодо обмежень. Обмежувальні заходи запроваджуватимуть залежно від ситуації, котра виникає в тому чи іншому поселенні області.