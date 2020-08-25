ВР підтримала Зеленського: підвищила мінімальну зарплатню і замислилася над гербом.

Верховна Рада внесла зміни до закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", передбачивши збільшення з 1 вересня 2020 року мінімальної зарплати до 5 тис. грн.

Як передає інформаційна аґенція "Укрінформ", таке рішення підтримали 295 народних депутатів на позачерговій сесії 25 серпня. Закон підтримали всі фракції, окрім "Європейської солідарності", "Батьківщини" та "Голосу".

Закон визначає підвищення мінімальної заробітної плати та встановлення її з 1 вересня у місячному розмірі 5 тис. грн (зростання на 5,86%).

Водночас з метою збереження співвідношення між розмірами посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (ЄТС) та мінімальною заробітною платою, що склалося у поточному році, передбачено збільшення видатків на підвищення розміру посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду ЄТС та встановлення його у розмірі 2 225 грн (підвищення становитиме 5,86%).

Мінімальна зарплата у держбюджеті-2020 закладена на рівні 4723 грн.

Верховна Рада також підтримала постанову “Про оголошення конкурсу на кращий ескіз великого Державного Герба України”. "За" – 279 народних депутатів (не підтримали постанови лише "ЄС" і БЮТ – решта голосували або цілими фракціями, або принаймні наполовину).

Відтак, Рада доручила Кабінету Міністрів провести конкурс на найкращий ескіз великого Державного Герба.

У термін до 1 жовтня 2020 року уряд зобов'язується утворити організаційний комітет, розробити та затвердити відповідні положення, а також вирішити питання щодо фінансового та матеріально-технічного забезпечення організації та проведення конкурсу. Після цього, до 1 листопада, КМУ необхідно здійснити всебічне суспільне обговорення ескізу великого Державного Герба, а до 1 грудня — визначити переможця та подати на розгляд Верховної Ради пропозиції, встановлені за результатами конкурсу.

Згідно з чатсиною першою статті 20 Конституції, державними символами України є Державний Прапор, Державний Герб і Державний Гімн.

Водночас, згідно із частинами третьою та четвертою статті 20 Основного закону, Великий Державний Герб встановлюється з урахуванням малого Державного Герба та герба Війська Запорізького законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради. Головним елементом великого Державного Герба є Знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний Герб).

Нраодний депутат Володимир В'ятрович заявив у своєму виступі, що Україна не потребує Великого герба, бо має повноцінний герб. Він нагадав, що "розмити" символ додатковими атрибутами завжди прагнули комуністи.